Det var presidenten selv som sto for innvielsen. Utenfor hadde tusenvis av personer samlet seg og fulgte åpningen og fredagsbønnen gjennom storskjermer.

Erdogan gjorde det klart at en moské på Taksim-plassen har vært et mål i flere tiår.

– Jeg ser Taksim-moskeen som en honnør til Hagia Sophia-moskeen som vi åpnet for bønn i fjor. Og som en gave til 568-årsdagen for erobringen av Istanbul, sa presidenten.

President Recep Tayyip Erdogan (i midten) stod selv for åpningen av Istanbuls nye moské. Foto: - / AFP

Plasseringen av den nyåpnede moskeen er omstridt, og har vært det lenge. I over 70 år har ulike myndighetsinstanser avslått alle planer om moskébygging på Taksimplassen. Inntil den nå er en realitet.

Det sandfargede og grålige bygget huser moskeen med plass til 2250 mennesker, et bibliotek, en utstillingshall og et suppekjøkken. Det store komplekset, med kuppel og minareter, ruver godt i landskapet.

Kuppelen på den nye moskeen mens den var under bygging. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

Slik ser den store kuppelen ut innvendig. Foto: DILARA SENKAYA / Reuters

Mener den ødelegger plassen

Blant dem som har møtt opp, er meningene delte.

– Dette er en revolusjon. Den er så vakker. Den er vakker for alle muslimer. Jeg tror ingen andre enn vår president kunne gjøre dette. Han er en verdensleder, sier Mesut Ural til NRK.

– Vi manglet moskeer her, vi trengte en spektakulær moské. Derfor kom vi, for å være med på åpningen. Jeg takker presidenten, sier en annen ung mann, som ikke oppgir hva han heter.

Andre er mer kritisk til både prosjektet og plasseringen.

Kunstneren Nurcan Tezal sier moskeen burde ligget på et annet sted i byen. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Moskeen er vakker, men den er for dominerende. Den tar livet av de nasjonale symbolene på Taksimplassen, som Atatürk-monumentet og Atatürks kultursenter. De blir veldig små ved siden av moskeen, sier kunstneren Nurcan Tezal.

– Vi har både religiøse og nasjonale kulturelle verdier, jeg mener Atatürk er symbolet for Taksim. Arkitektonisk er moskeen fin, men den burde absolutt ha ligget et annet sted.

Flere tusen hadde møtt for å delta i åpningen av Taksim-moskeen. Foto: Sidsel Wold / NRK

Symbol på det moderne Tyrkia

Atatürk-monumentet som Nurcan Tezal peker på, ble reist til ære for Mustafa Kemal Atatürk.

Atatürk-monumentet på Taksimplassen. Foran statuen, som ble laget av en italiensk kunstner, legges det ned offisielle kranser på høytidsdager. Foto: Sidsel Wold / NRK

Atatürk regnes som grunnleggeren av det moderne Tyrkia. Han var landets første president, etter at det osmanske riket brøt sammen etter første verdenskrig.

Presidenten skilte stat og religion i den nye republikken, og Taksimplassen har vært regnet som et symbol på det moderne og sekulære Tyrkia.

Mange regner Beyoğlu-området hvor Taksimplassen ligger, for Istanbuls verdslige kulturelle sentrum.

Området er fylt opp med museer, kinoer og gallerier i tillegg til butikker, hoteller, restauranter og kafeer. Mange av Istanbuls sentrale og moderne forretningskomplekser ligger også her.

Tradisjonelt har Beyoğlu vært et ikke-muslimsk område, hvor grekere, armenere og jøder har bodd.

Helt siden 1950-tallet har ulike grupperinger forsøkt å bygge en større moské i denne delen av byen.

Da Recep Tayyip Erdogan var borgermester i Istanbul på 1990-tallet, prøvde også han å få gjennom en moské på den berømte plassen.

Fakta om Recep Tayyip Erdogan Ekspandér faktaboks Født 26. februar 1954 i Istanbul.

Aktiv i det islamistiske Velferds- og dydspartiet som ble forbudt og oppløst på slutten av 1990-tallet.

Ordfører i Istanbul fra 1994 til 1998, da han ble avsatt og dømt til fire måneders fengsel etter å ha lest et kontroversielt dikt høyt.

Leder for det moderate islamistpartiet Rettferds- og utviklingspartiet (AKP) fra starten i 2001.

Statsminister i Tyrkia fra 2003 til 2014, president siden 10. august 2014. Gjenvalgt som president i 2018.

Presidenten har stor utøvende makt etter at endring av grunnloven i 2017 innførte presidentstyre, og makt ble overført fra nasjonalforsamlingen til presidenten.

Gift med Emine Gülbaran. Paret har to sønner. Kilde: NTB

Han pekte på at det eneste synlige religiøse symbolet man kunne se fra Taksim, var en kirke. Men moskéønsket ble sperret av høyere instanser.

Istiklal-gaten regnes for Istanbuls hovedgate. Som vanlig var den full av folk på kvelden 28. mai, noen timer før portforbudet for helgen skulle tre i kraft. Foto: Emrah Gurel / AP

Åpnet på dagen for opprøret

Åpningen av den nye Taksim-moskeen skulle egentlig skjedd under den helligste måneden i islam, ramadan. Men åpningen ble forskjøvet til 28. mai.

Det er samme dag som de store protestene mot Erdogan startet i 2013.

100 meter unna moskeen ligger nemlig Geziparken. Det grønne området med rundt 600 trær skulle vike for et nytt kjøpesenter i osmansk stil.

Protestene for å bevare Geziparken i juni 2013 vokste i omgang. Protestene ble regnet for den største utfordringen Erdogan inntil da hadde hatt. Foto: Vadim Ghirda / AP

Parkprotesten utviklet seg til å bli et opprør mot president Erdogan og hans konservative og religiøse dreining av landet og politikken.

Taksimplassen ble fylt kveld etter kveld med tusenvis av demonstranter.

Det endte med at en domstol opphevet planene om den storstilte kjøpesenterutbyggingen.

Sommeren 2013 samlet hundretusener av demonstranter seg på Taksimplassen, hvor de viste sin misnøye med president Erdogans politikk og planene om det storstilte kjøpesenteret. Foto: Yannis Behrakis / Reuters

Åpningen av moskeen på denne datoen regnes av kommentatorer som «takk for sist» til Gezi-opprørerne.

Men kanskje enda viktigere, fredag 28. mai er dagen før det kristne Konstantinopel ble erobret av den osmanske sultanen Mehmet II.

Datoene sammenfaller også med militærkuppet mot landets første demokratisk valgte statsminister, Adnan Menderes, orkestrert av tyrkiske nasjonalister.

Nå er deler av Taksimplassen tatt til den nye moskeen. Motstanderne mener ruver for mye. Deler av plassen er også blitt parkeringsplass til besøkende. Foto: Dilara Senkaya / Reuters

Erdogans nye Tyrkia

Det er allment kjent at president Erdogan er mer enn vanlig opptatt av symbolske og historiske datoer.

President Recep Tayyip Erdogan har vært opptatt helt siden han var borgermester i Istanbul på 1990-tallet å få bygget moskeen. Foto: - / AFP

Spesielt dem som har tilknytning til Tyrkias og det osmanske rikets storhetstid.

– For de konservative er symboler viktig. Og Taksimplassen, som ligger midt i smørøyet, er det viktigste symbolet av dem alle. Det å få bygget en moské der, ved siden av en gresk-ortodoks kirke, feires som en stor bragd. I denne sammenhengen blir også disse datoene viktig, sier Akif Beki til NRK.

Han er kommentator for den konservative avisen Karar. Beki skrev tidligere taler for Erdogan, men er nå mer kritisk til sin gamle sjef, i likhet med avisen han jobber for.

Akif Beki sier Taksim-moskeen er et viktig symbol for konservative og religiøse. Foto: Sidsel Wold / NRK

Han sier den nye moskeen på Taksim-plassen ikke er noen beskjed til de sekulære.

– Dette gjøres for den konservative delen av befolkningen, ikke for å irritere de sekulære. Det har vært en lang kamp mellom de sekulære og de konservative, de konservative har kjempet for dette i 70 år.

– For dem er det i tillegg betydningsfullt at moskeen åpner dagen før 29. mai, datoen for erobringen av Konstantinopel. Mange på høyresiden liker å bruke nasjonalistiske og religiøse symboler, forklarer Akif Beki.

– Moskeen vil være som et konservativt stempel, et «skjøte» – en befestelse av islam i byen.

– Det er derfor det har vært så viktig for konservative politikere – og deres velgere – å få bygget en moské der, sier Beki om Taksimplassen.

Fra verdensberømte kirker til moskeer

Moskeåpningen kommer bare snaut ett år etter at ett av verdens eldste kirkebygg, Hagia Sofia, ble gjort om til moske, etter en beslutning fra president Erdogan.

Haga Sofia regnes som ett av verdens flotteste utsmykkede kirkebygg. Nå er det tidligere museet stengt og omgjort til moské. Foto: Emrah Gurel / AP

Basilikaen fra i år 537 var i over 900 år verdens største og mest berømte kirke og senter for den ortodokse kirken.

Etter den osmanske erobringen av byen i 1453, ble kirken tatt i bruk som moske. De berømte mosaikkene og kristne ikonene ble dekket til, og fire minareter satt opp.

I 1934 bestemte imidlertid Mustafa Kemal Atatürk at Hagia Sofia skulle bli museum for å være tilgjengelig for alle. Bygget, står på Unescos verdensarvliste, har vært en av Istanbuls største turistattraksjoner. Inntil i fjor.

Turister foran Hagia Sofia 11. juli i fjor, noen dager før den ble stengt som museum. Foto: Emrah Gurel / AP

Kora-kirken, en annen berømt attraksjon, er også tatt i bruk som muslimsk bønnehus.

Kirken, som ble reist under den romerske keiseren Konstantin den store, ble som Hagia Sofia endret til moské da osmanene erobret byen. I 1945 ble den museum.

Kirken er særlig kjent for sine godt bevarte fresker og mosaikkarbeider i gull. Nå er disse dekket til, og bygget er ikke lenger åpent.

Kora-kirken har godt bevarte fresker. I august 2020 ble museet gjort om til en moské, i likhet med Haga Sofia. Foto: Emrah Gurel / AP

Erdogan har i tillegg til Taksim-moskeen, som ligger på den europeiske siden av Istanbul, fått bygget Tyrkias største moské med plass til 60.000 mennesker på den asiatiske siden.

Akif Beki forklarer Erdogans prosjekt slik:

– Mellom opposisjonen og regjeringspartiet AKP har det vært en kamp. Den kampen går gjennom å bruke religiøse symboler.

– Jeg mener det er skadelig å gjøre disse religiøse symbolene til en del av kampen mellom politiske fløyer, sier kommentatoren.

Når vi spør om hva som kan være Erdogans neste «symbolmål», er Beki ikke sikker.

– Spørsmålet er ikke irrelevant, men jeg kan ikke se hva Erdogans neste trekk vil være. Men jeg håper politiske partier kan slutte å utnytte religiøse symboler. De burde ikke bruke dette i politikken, sier Beki.

Den store Camlica-moskeen ble åpnet mars 2019. Den ligger på en bakketopp i bydelen Üsküdar og har utsikt over den asiatiske delen av storbyen. Foto: Yasin Akgul / AFP

