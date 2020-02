Er Trump en trussel mot USAs demokrati?

Ja, sier noen, Nei, sier andre. USA er delt, her som i så mange andre spørsmål. Det er særlig ja-siden som bruker konkrete eksempler fra Trumps første tre år som president i sin argumentasjon.

Trussel 1: Trump, justisdepartementet og domstolene

Da FBI-sjef James Comey ville granske forbindelsene mellom Russland og medarbeidere i Trumps stab under og etter valgkampen, ga Trump Comey sparken. Trump har truet med år i fengsel for Comey og var rasende for at justisministeren erklærte seg inhabil. Han ville at justisministeren skulle være hans, Trumps, forlengede arm i saken.

Muslimer i Cincinnati demonstrerer mot president Trumps innvandringsforbud mot borgere fra 7 muslimskdominerte land. 30. januar 2017. Foto: John Minchillo / AP innvandringsforbud for borgere fra sju land med muslimsk flertall. Han ble utfordret av domstolene i flere delstater. De mente saken var diskriminerende på religiøst grunnlag, og derfor lovstridig. Saken endte i Høyesterett i 2018. Fordi Trump hadde rukket å utnevne to nye, konservative dommer, fikk han i hovedsak medhold.

innvandringsforbud for borgere fra sju land med muslimsk flertall. Han ble utfordret av domstolene i flere delstater. De mente saken var diskriminerende på religiøst grunnlag, og derfor lovstridig. Saken endte i Høyesterett i 2018. Fordi Trump hadde rukket å utnevne to nye, konservative dommer, fikk han i hovedsak medhold. Da aktoratet foreslo en strafferamme på mellom 7 og 9 år for Trump-vennen Roger Stone sist mandag, tok presidenten ut raseriet på Twitter. Justisdepartementet har trukket aktoratets forslag og bedt dommeren vurdere straffeutmålingen selv. Time skriver at «et av målene til grunnlovsfedrene var å kvitte seg med et styresett der kongen sto over loven og hadde absolutt makt over livet til undersåttene». Tidligere justisminister Eric Holder mener Trumps opptreden representerer en fare for demokratiet.

Trump tvitret i dag at han er i sin fulle rett til å gripe inn.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Justisminister William Barr vet ikke hvor lenge han blir sittende etter å ha kritisert president Trumps tvitring. Vanligvis tar det bare noen dager før åpent kritiske medarbeidere blir sparket av Trump. Foto: Andrew Caballero-reynolds / AFP

Trussel 2: Trump, Kongressen og delstatene

Trussel 3: Trump og media

President Trump gjentar til stadighet at media lyver, og at media er en «fiende av folket», som da noe The New York Times hadde skrevet gjorde ham forbannet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ankermann Chris Wallace fra den vanligvis Trump-vennlige kanalen Fox News sier at Trump er i gang med «det mest direkte, vedvarende angrep på pressefriheten» i USAs historie.

Trumpadministrasjonen har i perioder straffet medier og enkeltreportere ved å ta fra dem akkrediteringen til Det hvite hus.

Det skjedde blant annet med CNNs Jim Acosta, etter at han hadde stilt kritiske spørsmål ved Trumps påstand om at en flyktningkaravane fra Mellom-Amerika var på vei til USA. Han ble utestengt en periode.

Men truer det demokratiet?

Tidligere FBI-direktør James Comey fikk altså sparken av Trump.

Tidligere FBI-sjef James Comey har tidligere karakterisert Trump som en "serieløgner" som spiser sjelen til sine medarbeidere i små biter. De tvinges til å inngå små, daglige kompromisser for å overleve med presidenten. Foto fra 17.12.2018. Foto: J. Scott Applewhite / AP

– Men jeg kjøper ikke snakket om at USAs demokrati er døende. Dets død har vært forutsagt med jevne mellomrom i to århundrer, skrev Comey nylig i en aviskommentar.

Den amerikanske stiftelsen Freedom House publiserer hvert år en rapport om status for demokrati og frihet i verden.

I rapporten for 2019 konkluderer de med at institusjoner som domstolene, media og den politiske opposisjonen har «demmet opp for presidentens verste impulser og dempet effektene av administrasjonens politikk».

Samtidig trekker Freedom House parallellen til Ungarn, Venezuela og Tyrkia, der demokratiske institusjoner gradvis har gitt etter for press fra antidemokratiske ledere.

– Uansvarlig retorikk kan være første skritt mot virkelige begrensninger av friheten. USA er allerede svekket som rettsstat, når det gjelder gjennomføring av valg og tiltak mot korrupsjon, skriver Freedom House.

Det er også verdt å merke seg at rundt 45 prosent velgerne fortsatt mener at Trump gjør en god jobb. De er kanskje ikke så opptatt av om demokratiet er truet. Men de er viktige når det skal avgjøres om han blir sittende til januar 2025.