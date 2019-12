Er Kina i ferd med å ta over kontrollen?

Det kinesiske hangarskipet er imponerende der det ruver i sjøen utenfor Yulin-basen ved øya Hainan. Fartøyet er 315 meter langt og kan holde en toppfart på 31 knop. Dette er en flytende festning utstyrt med toppmoderne rakettsystemer og 40 kampfly om bord.

Krigsmaskinen har fått navnet Shandong. Det er oppkalt etter en av de kinesiske kystprovinsene. For Kinas president Xi Jinping ligger det stor prestisje i at fartøyet er meldt operativt. Tirsdag ble hangarskipet overlevert ham under en høytidelig seremoni.

Kinas president Xi Jinping deltok tirsdag på en seremoni om bord på hangarskipet Shandong. Foto: Li Gang / Li Gang

Vil være blant eliten

Kineserne har lenge hatt et klart mål om at de skal regnes som en stormakt når det gjelder militære sjøstridskrefter.

For å være det må de ha noe å vise frem. Det har de fått når Shandong, deres andre hangarskip, nå har kommet i tjeneste.

Ved at hangarskipet nå er operativt plasserer Kina seg i en ny divisjon. Der er de sammen med USA, Russland, Frankrike og Storbritannia når det gjelder militære kapasiteter til havs.

Får det noen konsekvenser?

Forstyrrer foreløpig ikke maktbalansen

Utviklingen har skapt bekymring. Militære analytikere og etterretningsmannskaper fra andre stater følger naturligvis med på det som skjer. Foreløpig ser det ut til at de fleste er enige i to hovedkonklusjoner.

De kinesiske hangarskipene vil være oppsatt med moderne jagerflyet J15. Dette bildet er tatt om bord på hangarskipet Liaoning.

De færreste mener at hangarskipet Shandong, og kinesernes sjømilitære opptrapping forstyrrer maktbalansen mellom Kina og USA.

Det er flere årsaker til det. I moderne krigføring blir et hangarskip av mange oppfattet som gammeldags. Det kan riktignok frakte med seg flykapasiteter inn mot en konfliktområde, men de store fartøyene vil også være svært utsatt for effektive motangrep.

Et hangarskip er sårbart for rakettangrep, både fra landbaserte batterier, fly og undervannsbåter.

I det vestlige Stillehavet har USA flere atomdrevne undervannsbåter som raskt ville blitt satt inn mot Shandong i en eventuell krigssituasjon. Hangarskipet ville fått problemer, selv med støtte fra andre kinesiske fartøy og fly.

Et satellittbilde viser Shandong liggende ved et kaiområde ved Yulin-basen på den kinesiske øya Hainan. Bildet er datert 19. november.

Kan brukes til å skremme naboene

Samtidig tror de fleste analytikerne at kineserne neppe har sett for seg at Shandong skal brukes i en krig. De fleste mener, også i Kina, at det er liten sannsynlighet for at det vil bryte ut en større væpnet konflikt mellom USA og Kina i Sørkina-havet eller i andre nærliggende områder.

I Kina vurderes det nok slik at Shandong derimot vil være en betydelig årsak til at de unngår å havne i krig. Et sterkt Kina svekker risikoen for angrep utenfra.

Det som derimot skaper bekymring i USA, og blant deres allierte i det østlige og sørøstlige Asia, er at kineserne nå kan skjerpe sin strategi. De har fått et nytt forhandlingskort.

Shandong ved havn i den kinesiske byen Dalian. Dette bildet er tatt i mai 2018 før hangarskipet ble meldt klart til operativ innsats.

Det er selvsagt at Kina nå vil bruke sine nye ressurs. Det er et effektivt pressmidler i alle spente situasjoner som vil oppstå med de andre statene rundt Sørkina-havet.

Opplever stater som Vietnam, Malaysia, Filippinene, Brunei, Indonesia eller Taiwan at det kinesiske hangarskipet legger seg utenfor deres kystområder, så vil det påvirke eventuelle forhandlinger.

Sør-Kinahavet: Strides om fisk, olje og gass Ekspandér faktaboks Bakgrunn: Sør-Kinahavet har vært omstridt helt siden 1970-tallet. Statene i området er uenige om hvor grensene skal gå og hvilke øyer som tilhører hvem. Selv navnet på havområdet greier de ikke å enes om. Sør-Kinahavet er et havområde rikt på naturressurser som fisk, olje og gass. Dette er også en av verdens mest trafikkerte skipsleider. Sju stater gjør krav på områder her. Det er Kina, Vietnam, Malaysia, Filippinene, Brunei, Indonesia og Taiwan. Det finnes også hundrevis av øyer, skjær og korallrev i området. De aller fleste har vært ubebodd, men de senere årene har statene reist bygninger der det bor fiskere og soldater. Da kan de hevde eierskap til havområdet rundt øyene så lenge deres borgere bor der. På flere av øyene er det bygget militærbaser med flystriper og satt opp rakettbatterier. Enkelte av øyene har også fått større areal ved at de er mudret opp. Det er kineserne som har stått bak det meste av denne utbyggingen, men også Vietnam og Filippinene har etablert militære anlegg. USA har blandet seg inn i uenighetene og kritisert kinesernes utbygging. Amerikanerne ønsker ikke et våpenkappløp her eller at Kina skal få økt kontroll i Sør-Kinahavet. USA hevder de beskytter den internasjonale skipstrafikken, men er også bekymret over at deres militære handlefrihet kan bli begrenset. Amerikanerne må ha tilgang til sine allierte i regionen hvis det oppstår en konflikt der. Til tross for uenighetene er det politisk dialog mellom landene. Kina og Vietnam er enige om å arbeide for fredelige løsninger på konfliktene. Det har tidligere oppstått alvorlige situasjoner i Sør-Kinahavet. Den mest kjente fant sted 14. mars 1988. Da havnet kinesiske og vietnamesiske krigsskip i en trefning ved Johnson South Reef, en del Spratlyøyene. 64 vietnamesiske marinesoldater ble drept og to krigsskip senket.

I en eskalerende situasjon der marinefartøy står mot hverandre vil et kinesisk hangarskip utgjøre en forskjell.

Også land som Japan, Australia og Sør-Korea vil kunne merke endringer. De vil nok skjerpe årvåkenheten i sine kystområder.

Dette er en av øyene som Kina har tatt kontroll over i Sørkina-havet. På denne øya er det etablert en flybase. Foto: TED ALJIBE / AFP

En advarsel mot USA

Det er Kinas andre hangarskip og det første som er bygget i Kina. Fra før har kineserne Lianong, et tidligere sovjetisk hangarskip fra 1988. Det ble ombygd og har vært i tjeneste fra 2016. Et tredje hangarskip skal være under produksjon og trolig operativt fra 2022.

Det langsiktige målet til Kina er å ha fire operative hangarskipsgrupper innen 2030, skriver South China Morning Post.

Til sammenligning har USA ti hangarskip.

Hangarskip kan frakte kampfly. De vurderes fortsatt som viktige under militæroperasjoner som skjer et stykke unna basene til fly med forholdsvis kort rekkevidde.

Ingen overraskelse

Kineserne har verdens nest største forsvarsbudsjett. De har lenge varslet at de vil ruste opp sine militære styrker. Det gjør kineserne for å møte det de mener er et økende militært nærvær fra USA. Det er derfor ingen overraskelse det som skjer nå. Det er heller ikke uventet at Shandong sendes til det omstridte Sørkina-havet.

For en måned siden advarte Kinas forsvarsminister Wei Fenghe sin amerikanske kollega Mark Esper. Wei var klar på at USA må slutte med å «vise muskler» i Sørkina-havet.

Kina kan nå vise at de i større grad vil sette premissene i nabolaget. I løpet av det siste året har kineserne vist frem nye rakettsystemer. De har også utviklet ny teknologi for å oppdage undervannsbåter.

Utviklingen de siste årene har vist at Kina mener alvor. De bygger seg opp og vil regnes som en stormakt. Det gjelder ikke minst i deres eget nabolag.