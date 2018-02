Er hud-skjerm fremtiden?

Skjermen kan festes direkte på kroppen, og kan foreløpig bare vise enkle symboler og video.

Forskerne bak skjermen håper at den i fremtiden skal kunne monitorere blant annet helsetilstanden til brukeren. Skjermen er laget slik at den også er lett å bruke for eldre.

Den elastiske skjermen er ti ganger ti centimeter stor og kan festes på store deler av kroppen. LED-lampene som skjermen består av er festet til gummibelegg som er svært fleksibelt slik at det ikke er ubehagelig å bruke.

Vil bedre livskvaliteten

Professor ved Universitetet i Tokyo, Takao Someya leder utviklergruppen som har utviklet den tynne skjermen.

Han tror den kan være med å bedre livskvaliteten for alle generasjoner og gi dem informasjon på en enklere og raskere måte.

