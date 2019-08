Er dette bra nok til å slå Trump?

Han forsvarte seg så godt han kunne, men er han virkelig er god nok til å slå Donald Trump på en debattscene neste høst?

– Jeg tror kanskje dette er det beste Joe Biden klarer, sa President Obamas tidligere rådgiver David Axelrod med en bekymret mine til CNN like etter at ti demokrater hadde forlatt scenen i Detroit natt.

Obamas visepresident hadde forberedt seg på angrep fra alle kanter. For han ligger milelangt foran de andre kandidatene på meningsmålingene.

Men flere kommentatorer, inkludert Axelrod, beskriver ham som usikker og defensiv etter den andre debatten mellom dem som ønsker å utfordre Trump.

Biden gjorde en dårlig og uinspirert figur også i den første debatten for en måned siden. Forspranget hans på meningsmålingene har ikke skrumpet nevneverdig inn etter dette.

Årsaken er at mange demokrater ønsker seg en kandidat de tror kan slå Donald Trump og en som kan kapre velgere på midten som stemte på Obama i 2012 og Trump i 2016.

Men kan han virkelig det?

– Alle snakker om hvor dårlig jeg var på dette temaet, men Obama valgte meg jo, forsvarte Biden seg med da han ble grillet om kriminalpolitikken han stemte for i kongressen, som den afroamerikanske senatoren Cory Booker mener har gitt alt for mange amerikanere et liv i fengsel.

Biden forsvarte seg så godt han kunne mot angrepene, men ikke godt nok er kritikerne enige om.

Og en av motkandidatene, New Yorks borgermester Bill De Blasio, sa det rett ut:

– Hvis du skal debattere Donald Trump, vil han garantert ikke la deg slippe unna med dette.

Angrep hverandre i stedet for Trump

I sine åpningsinnlegg angrep både Biden og de andre Trump.

Ikke minst Biden selv:

– Vi elsker dette landet. Vi har ikke tenkt å forlate det og vi har i alle fall ikke tenkt å forlate det i dine hender, sa han til President Trump.

Men da debatten var i gang var det Biden angrepene var rettet mot. Det er naturlig. Demokratene skal nå finne en presidentkandidat og er inne i en intens strid om hvor langt til venstre partiet skal.

Biden ble utfordret av Kamala Harris om helsepolitikk, Julian Castro om deportasjon av innvandrere og krigsveteran Tulsi Gabbard om sin stemme for Irak-krigen.

Kanskje burde de heller ha angrepet president Trump. Hans debatteknikk var en av vinnerne i kveld, skriver Washington Post i bloggen The Fix.

Warren med tydelig budskap

Kvinnen som seiler opp som den aller tydeligste utfordreren til Biden har fortsatt ikke stått på samme debattscene som ham.

Elisabeth Warren har to ganger havnet i den første debatten. I går diskuterte hun hvor langt til venstre partiet kan gå med Bernie Sanders.

Warren har gjennom valgkampen vist at hun har et svært tydelig program.

Hun ber om «store strukturelle endringer», vil skatte store selskaper og de rikeste mye hardere og vil flytte partiet kraftig til venstre for Biden.

Mange gleder seg til å se henne sammen med Biden på scenen.

Hun ligger på andre plass på de fleste meningsmålinger. På noen av dem med halvparten av Bidens oppslutning. PÅ andre er hun nærmere.

Etter to debatter utpeker flere kommentatorer henne til en vinner så langt.

Et flertall mener Trump er rasist

Siden forrige debatt har president Trumps harde angrep på fire kvinner i kongressen med minoritetsbakgrunn fått stor oppmerksomhet.

I en meningsmåling som ble offentliggjort onsdag sier 51 prosent av de spurte at de mener Trump er rasist. Dette temaet fikk større plass i den første av de to debattene denne uka enn i natt.

Kamala Harris og Cory Booker, to kandidater med afroamerikansk bakgrunn, la begge vekt på at USA er mangfold i sine åpningsinnlegg.

Men da debatten tok løs var de mest fokusert på å angripe hvite Biden.

Og Kamala Harris var langt mindre overbevisende enn i forrige debatt. Det er et nokså samlet kommentatorkorps enige om.

Andre som gjorde det bra

Med 20 på scenene er det vanskelig for dem som ligger dårlig an på meningsmålingene markere seg.

Noen av dem klarte likevel det i natt.

New York senator Kirsten Gillibrand var god I sine målrettede kommentarer om kvinner, helse og innvandring.

Forretningsmannen Andrew Yang økte sin store tilhengerskare på Twitter ikke minst da han i sitt åpningsinnlegg sa:

– Jeg er det helt motsatte av det Trump er. En asiat som liker matematikk!

Den 37 år gamle, homofile borgermesteren Pete Buttigieg blir beskrevet som en glimrende debattant som i den første debatten flere ganger klarte å heve debatten. Han snakket om hva det betyr å tilhøre generasjonen som har vokst opp med skolemassakrene og sa dette om demokratenes frykt for å framstå som for sosialistiske:

– Republikanerne vil kalle oss sprø sosialister uansett hvilken politikk vi står for, så la oss heller kjempe for den politikken vi synes er riktig.

Hva nå?

Nå fortsetter valgkampen for de 24 kandidatene til demokratene fram mot neste debatt i september. Noen er i ferd med å slippe opp for penger, andre har kommet til siden sist.

Neste gang det er debatt, i september, vil det være langt vanskeligere å kvalifisere seg fordi deltakerne må ha dobbelt så høy oppslutning som de har trengt å ha i det første to debattene.

Da får vi kanskje se de fem mest populære kandidatene på samme scene?

Joe Biden, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Bernie Sanders og kanskje Pete Buttigieg?