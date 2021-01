– Dere vil aldri ta tilbake landet vårt med svakhet. Dere må vise styrke, sa Donald Trump. Deretter oppfordret han tilhengerne sine til å fortsette marsjen nedover Pennsylvania Avenue i Washington D. C.

De tok seg fram til kongressbygningen med de store Trump-flaggene sine. Flere hadde til og med store bannere med påskriften «JESUS 2020».

De fortsatte oppover trappene. De trengte seg forbi Kongressens politistyrke, som sjokkerende nok ikke klarte å stoppe dem. Ifølge flere medier skal politiet ha blitt angrepet med gass eller en annen kjemisk substans.

Noen av demonstrantene trengte seg inn gjennom dørene. Andre klatret oppover marmorveggene til en avsats der de knuste vinduer for å komme seg inn.

Trump-tilhengere tar seg inn i kongressbygningen. Foto: Jose Luis Magana / AP

I fengsel for Trump

Det har vært demonstrasjoner i kongressbygningen før. Det er nokså vanlig. Jeg har sett demonstranter mot Irak-krigen og mot abort bli båret ut derfra.

Men aldri på denne måten. Scenene fra Washington er absurde. Men er de egentlig så overraskende?

De utrolige bildene av en demonstrant på talerstolen i kongressbygningen, og bevæpnede vakter som forsvarer seg mot mobben med våpen, kommer til å leve lenge.

Kanskje var det nettopp slike bilder TV-mannen Donald Trump ønsket seg til finalen sin? Å se at folk dyrker ham så intenst at de er villige til å gå i fengsel for ham.

Trump-tilhengere på innsiden av Kongressen. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

– For dumme til å forstå

Hvordan kunne det skje, spør kommentatorene på CNN og andre amerikanske TV-kanaler.

Flere av dem har grått åpenlyst. Andre har mistet besinnelsen.

– De som har knust vinduer vil bli arrestert og trolig fengslet, sa CNNs Wolf Blitzer, før han la til:

– Men de er trolig for dumme til å forstå det!

Et demokrati i fare

Men er det amerikanske politikere som er for dumme til å forstå at dette kunne skje?

I årevis har noen av dem hånet demokratiet sitt. Onsdag kveld var hele 11 senatorer klare til å nekte å godkjenne et valgresultat de ikke har noen myndighet til å si ja eller nei til.

Trump har på sin side lenge oppfordret til voldsbruk.

Jeg har de siste månedene snakket med mange amerikanere som har mistet troen på demokratiet i en slik grad at de er klare til å forsvare Trump med våpen.

De er oftest enkeltmennesker som aldri før har vært politisk engasjerte. Trump har latt dem vise hvor sinte de er på etablerte politikere og etniske minoriteter.

Kombinasjonen av forakt for demokratiet og oppfordring til vold er vanlig før statskupp og folkelige opprør i land USA ikke liker å sammenligne seg med.

Det som skjer i Washington nå, er neppe noe godt organisert statskupp.

Men forakten for demokratiet mange republikanske politikere har vist i ukene etter presidentvalget, er farlig.

Nå får hele verden se hva slik forakt kan føre til.

Hendelsene i Washington D. C. 6. januar 2021 vil bli omtalt i historiebøker om USA. Foto: Leah Millis / Reuters

McConnell gråt

Trump mistet imidlertid mange støttespillere i går.

Da snudde flere av de mektigste republikanerne seg mot ham.

Visepresident Mike Pence meddelte at han ikke ville støtte å få utsatt godkjenningen av valgresultatet i senatet.

Og like før kaoset brøt løs i kongressbygningen sto Mitch McConnell, den mektigste republikaneren i Senatet, gråtkvalt på talerstolen og sa at dette var den viktigste dagen i hans 36 år som politiker:

Han snudde seg mot Trump og sa at Bidens valgseier må respekteres. Det utrolige er at det tok ham to måneder å komme dit.

Men McConnell fikk ikke avlagt noen stemme onsdag kveld norsk tid. I stedet måtte han søke dekning sammen med politikerkollegene sine.

Jeg lurer på hva han tenkte på mens han gjorde det.

Har lekt med ilden

Disse dagene vil det stå om i historiebøkene om USA.

Men landets nyvalgte president kom med en påminnelse da han talte til folket onsdag kveld:

– Kaosscenene viser ikke hvem vi er. Det vi ser er en liten gruppe lovløse ekstremister. Jeg ber mobben trekke seg tilbake og la demokratiet virke, sa Joe Biden, og la til:

– Dette er en påminnelse om at demokratiet vårt er skjørt.

Biden går tøffe måneder i møte i sin nye jobb.

For det mange som har lekt med ilden litt for lenge i Washington. Onsdag kveld bar mobben rikelig med ved til bålet deres.

Det gjenstår å se hvor lenge det vil fortsette å brenne.

Et Trump-flagg er plantet i plenen utenfor kongressbygningen i Washington D. C. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP