Historien gjentar seg, sier en gjerne. Det er et forslitt uttrykk.

Men de siste ukene har føltes litt sånn her i Washington.

Utenfor den russiske ambassaden, ikke langt fra der jeg bor, står pensjonisten Harold Egan sammen med et par andre demonstranter. Putin er ond, står det på plakaten han holder i hendene.

– Kona mi og jeg bor like her oppe, og vi føler at vi må gjøre det vi kan, forklarer han.

– Fører denne krigen amerikanerne sammen, spør jeg.

– Ja, det tror jeg. For Putin ER en felles fiende. Han er en terrorist. Rett og slett, sier Howard Egan og løfter plakaten sin mot bilene som kjører opp bakken. De tuter til støtte og svar.

EN MELDING TIL RUSSISKE DIPLOMATER: Et gigantisk ukrainsk flagg er hengt opp på veggen diplomatene ved den russiske ambassaden kan se fra kontorene sine. Foto: Tove Bjørgaas / NRK Joel og labradoren Scout viser støtten til Ukraina med et spesialtilpasset flagg. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

På den andre siden av gata har noen hengt opp et gigantisk ukrainsk flagg som de ambassadeansatte ikke kan unngå å se fra vinduene sine. Men Harold tror mange av dem har reist hjem til Moskva.

Den russiske ambassaden har ligget her på bakketoppen over bydelen Georgetown siden Sovjetunionens dager. Den sto ferdig i 1985. Da hadde FBI og etterretningen i USA jobbet i flere år med å bygge en hemmelig tunnel under den for å spionere på russerne.

Men en amerikansk agent lekket planen til KGB så tunnelen ble aldri spesielt nyttig.

Atomfrykt og tilfeldige sammentreff

Det er historiske dager også her i «den frie verdens hovedstad» som eldre amerikanere liker å kalle Washington.

Jeg har kommet tilbake hit for å formidle nyheter og historier fra USA i enda et par år.

Og for noen uker siden flyttet jeg inn i et gammelt, brunt og hvitt murhus.



Han som leier det ut heter Jeff, bor i Wien og jobber for FNs atomenergibyrå.

NRKs USA-korrespondent Tove Bjørgas i nabolaget ved universitet. Foto: Marita Valvik

Fra mitt nye hjem ser jeg bort på det mest amerikanske av alle universitetene her i byen. Det som bare heter American University. Og, som midt under den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen på 1950-tallet, startet en egen skole for å utdanne diplomater.

GENERALEN I DET HVITE HUS: Dwight Eisenhower advarte mot opprustning i sin avskjedstale i 1960. Da hadde den republikanske presidenten ledet USA gjennom viktige år i den kalde krigen. Foto: Bill Allen / Ap

Selveste president Eisenhower innviet denne skolen. Han hadde vært øverstkommanderende for de allierte styrkene på slutten av andre verdenskrig. Og så ble han republikansk president i 1953.

Eisenhower ledet USA da våpenkappløpet med Sovjetunionen virkelig tok løs. Han var likevel bekymret over hva den voldsomme opprustningen ville føre til. Han advarte mot det han kalte det militærindustrielle kompleks i sin avskjedstale i 1960; de tette forbindelsene mellom våpenindustrien, forsvaret og byråkratiet i USA.

120 milliarder til Ukraina

Jeg har tenkt mye på både atomenergi og president Eisenhower de siste ukene.

Jeg trodde jeg skulle bruke den første tida her til å ragge rundt på bygda og snakke med dem som savner Trump og mener USAs demokrati ikke er til å stole på.

BLE RASKT ENIGE: Demokratenes Mark Varner og Republikanernes Marco Rubio ble raskt enige om en kjempebevilgning for å sende våpen til Ukraina denne uka. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Men i stedet er det som den kalde krigen har banket på døra.

Nå er det amerikanske våpensystemer og frykten for atomkrig jeg rapporter hjem om.

– USA forhandler ikke med tyranner

I kongressen bevilget demokrater og republikanere, som aldri er enige om noen som helst, 120 milliarder kroner til Ukraina her om dagen.

Mange republikanere låter mer og mer slik republikanere pleide å høres ut.

Trumps FN ambassadør Nikki Haley for eksempel tordner fra TV-skjermen mens jeg sitte her og skriver.

– Putin er en ond tyrann som ikke vil stoppe før han har laget et sovjetisk imperium. Og hver gang en tyrann snakker må vi lytte. USA må være sterke. Vi forhandler aldri med tyranner.

MENER USA MÅ VISE STYRKE: Republikaneren Nikki Haley har kanskje presidentambisjoner. Hun langer ut mot Putin. Foto: Emily Elconin / AP

Trump selv kalte Putin et smart geni like før han invaderte Ukraina. Men de siste dagene har han kalt det som skjer der forbrytelser mot menneskeheten.

Våpenleveransene til Ukraina blir sammenlignet med den amerikanske luftbroen til vest-Berlin i 1948 da USA og vesteuropeiske land fløy inn forsyninger fordi Sovjetunionen blokkerte innfartsveiene til byen.

Kort sagt: Amerikanerne har fått en felles ytre fiende igjen. En fiende mange kjenner godt igjen.

Donald Trump har moderert uttalelsene sine om Ukraina kraftig etter at krigen startet. Denne uka kalte han dem forbrytelser mot menneskeheten. Foto: OCTAVIO JONES / Reuters

Kan vi tro på glasnost?

Jeg husker ikke 1948, men jeg husker 1985.

Jeg var 13 år og Sovjetunionen fikk enda en ny leder. Han het Mikhail Gorbatsjov snakket om perestrojka og glasnost. Omstrukturering og åpenhet.

AVSLUTTET DEN KALDE KRIGEN: Mikhail Gorbatsjov lanserte åpenhetspolitikken i Sovjetunionen som førte til toppmøter med Ronald Reagan og etter hvert Berlinmurens fall. Foto: Nyhetsspiller / SCANPIX

Vi, som var litt engstelige barn på 1980-tallet, tegnet ofte bilder av stridsvogner og bomber og var redde for atomvåpnene til Sovjetunionen.

«In Europe and America, there's a growing feeling og hysteria», sang vi.

Faktisk brøt min kollega fra TV 2 og jeg ut i allsang da vi møttes til middag her om dagen. Teksten i Stings låt Russians fra 1985 satt som klistret hos begge:

«There's no such thing as a winnable war. It's a lie we dont' believe anymore.»

Den britiske artisten Sting vekket mange tenåringer under den kalde krigen med denne låten fra 1985.

Det hørtes litt dystert ut. Så vi rundet av allsangen med Jahn Teigens grand prix-sviske Glasnost.

Den kom i 1988 da Gorbatsjov allerede hadde reformert i noen år.

«Øst og vest æ'kke fiender i år. kan vi tro at det er sant?»

Vi kunne i grunnen knapt tro at det var det den gangen.

Jahn Teigen sang «Glasnost» til andreplass i den norske Melodi Grand Prix-finalen i 1988. Sangen lå seks uker på VG-lista det året, best på tredjeplass. Du trenger javascript for å se video. Jahn Teigen sang «Glasnost» til andreplass i den norske Melodi Grand Prix-finalen i 1988. Sangen lå seks uker på VG-lista det året, best på tredjeplass.

En henrettelse til julegavene

Da jeg akkurat hadde fylt 17 år i 1989, reiste jeg til utlandet og USA for første gang. Det var på en liten TV i en liten by i Ohio jeg så Berlinmuren falle i november det året. De amerikanske venninnene mine og jeg var nok mest opptatt av hvor høyt hår og hvor rosa leppestift en kunne ha. Men innimellom fikk vi med oss nyhetene fra Sovjet og Øst Europa. Verden endret seg raskt.

HENRETTER 1. JULEDAG: Romanias avsatte kommunistleder Nikolai Ceausescu og kona Elena like før de ble henrettet 1. juledag 1989. Foto: AFP

Jeg husker at vertsfamilien min og jeg satt foran tv-en i pysjamas 1. juledag og så Romanias kommunistdiktator Nikolai Ceaucesko bli henrettet mens vi åpnet julegaver.

Det var ikke til å tro, men jeg skjønte at USA hadde vunnet den kalde krigen. Den frie verden har seiret, sa de i Ohio.

En norsk tenåring og to amerikanske vertssøsken i Ohio 1. juledag 1989. Foto: Dixie Pratt

Mannen som advarte om Ukraina

Ti år etter flyttet jeg hit til Washington for å studere internasjonal politikk. I skolegården sto en bit av Berlinmuren. Og inne i et av auditoriene kunne vi gå på de populære på forelesningene til mannen med det vanskelige navnet.

EN BIT AV BERLINMUREN: NRKs USA-korrespondent foran en bit av Berlinmuren i skolegården ved Johns Hopkins University i Washington. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Zbigniew Brzezinski hadde vært den nasjonale sikkerhetsrådgiveren til president Jimmy Carter. Noen av medstudentene mine kalte han bare «Zbig»

Han hadde nylig gitt ut boka «Det store Sjakkbrettet» der han advarte USA mot å hvile på laurbærene i sin nye rolle som verdens eneste supermakt.

Noen mente Zbigniew var for pessimistisk. Han skrev blant annet at Ukrainas skjebne kunne bli helt avgjørende for USA.

VAR OPPTATT AV UKRAINA: Zbigniew Brzezinsky var svært opptatt av viktigheten av Ukraina for maktbalansen i verden allerede på 1990-tallet. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Kort tid etter ble USA angrepet på hjemmebane og krigen mot terror erstattet den kalde krigen. Og resten er som kjent historie.

Brzezinski-barna overtar

Zbigniew Brzezinski døde i 2017.

Men kanskje er det slik at historien gjentar seg.

Her sitter jeg igjen foran tv-en i Washington i 2022. Og den første som forteller meg hvilke grufullheter som har skjedd i Ukraina når jeg våkner om morgen er ingen ringere enn datteren til Zbig.

DATTER OG PROGRAMLEDER: Mika Brzezinski er programleder og politisk kommentator på demokratisk side i USA. Foto: Andy Kropa / AP

Mika Brzezinski er programleder for MSNBCs politiske Frokost-TV Morning Joe.

Og broren hennes, Mark, er dypt involvert i krigen i Ukraina fra sin posisjon som USAs ambassadør i Polen.

Om det kan jo virke som Ukrainas skjebne blir helt avgjørende for USA.

SENTRAL I KRIGSMOTSTANDEN: Utenriksminister Anthony Blinken ved siden av USAs ambassadør Mark Brzezinski under sitt besøk i Polen i forrige uke. Foto: Reuters

Står verden til påske?

Fra Wien forteller forresten husverten min meg at han ha svært hektiske dager i FNs atomenergibyrå.

Om det som skjer nå vil føre til et nytt våpenkappløp og en ny kald krig vet vi fortsatt ikke.

Men har Vladimir Putin på det mest grusomme vis kommet det amerikanske demokratiet til unnsetning ved å få folket her til å samle seg mot ham som en felles fiende?

Dersom det siste skulle stemme, kan det være fristende å avslutte dette korrespondentbrevet med et like forslitt uttrykk som det begynte med.

Nå står ikke verden til påske.

Men det føles bare helt, helt feil å bruke et slikt uttrykk i disse dramatiske dagene.