– Make America Laugh Again! Kom og kjøp!

T-skjorteselgerne utenfor arenaen, der Kamala Harris og Tim Walz snart skal møte velgere, byr fram sitt siste design.

Den nybakte visepresidentkandidaten, Tim Wals, gliser fra øre til øre. Foto: Tove Bjørgås

– Denne har vi akkurat laget, forklarer Jake som har en tralle full av ulike uoffisielle Harris-effekter.

Variasjonen over Donald Trumps slagord, Make America Great Again, summerer opp stemningen på folkemøtene Harris så langt har holdt i valgkampen sin.

Mange velgere jeg har snakket med sier de føler ekte glede for første gang på lenge.

Et lystig par

– Takk for at du har gitt oss tilbake gleden, utbrøt Tim Walz da han skulle skryte av den nye sjefen sin i Philadelphia tirsdag.

Til tross for at kritikken mot Donald Trump og hans visepresidentkandidat J.D. Vance hadde brodd i talene til Kamala Harris og Tim Walz, satt latteren også løst på det første folkemøtet til demokratenes nye par.

Harris og Walz ser ut til å dele et personlighetstrekk. Begge smiler og ler mye.

I begynnelsen av valgkampen var det flere i kommentariatet som kritiserte Harris latter som slitsom.

Men kan den være i ferd med å bli et viktig våpen i kampen mot Donald Trump?

En T-skjorte spiller på Trumps slagord «Make America great again.» Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Humor eller sarkasme

Trump har alltid brukt humor i sine politiske taler. Han kommer ofte med sarkastiske kommentarer som får publikum til å le. Han elsker også å gir sine motstandere kallenavn.

Ikke uventet har Harris blitt kalt «Laffin Kamala.»

Den sarkastiske humor-teknikken til Trump har gjort ham vanskelig å debattere mot.

Nå kan det virke som Kamala Harris forsøker å møte ham på hjemmebane. Med smil og en latter forklarer hun velgerne hvordan hun vil stille Trump ansvarlig for det han er tiltalt for.

Selv når Trump kommer med angrep som tenderer mot det rasistiske, har hun et smil på lur.

I Tim Walz har hun fått en partner som kombinerer angrep på motstandere med vitsing publikum ler av.

Det var brede smil på både nyvalgt presidentkandidat Kamala Harris og visepresidentkandidat Tim Walz da de viste seg sammen natt til onsdag. Foto: Matt Rourke / AP

Sofasex-kommentar

I Philadelphia var han nokså rå i sin kritikk av mannen han håper å møte i debatt, J.D. Vance. Trumps visepresident framstår ofte som alvorlig, og nesten sint, i sin kritikk av venstresida og av USAs eliter.

Tim Walz var sarkastisk i sine karakteristikker av rivalen.

De to har lignende bakgrunn fra enkle kår på bygda i henholdsvis Ohio og Nebraska.

– Som alle vanlige folk jeg vokste opp med midt i USA, studerte J.D. på Yale og fikk karrieren sin finansiert av milliardærer i Silicon Valley, sa Walz.

Han ga seg ikke der. Walz la til at han gleder seg til å møte Vance til debatt

– Dersom han er villig til å komme seg opp av sofaen. Publikum hylte av latter etterpå.

Sofaen er en hentydning til en usann kommentar på X, 15. juli som antydet at JD Vance en gang hadde hatt sex med en sofa.

Med under 90 dager til valget må president- og visepresidentkandidatene sjarmere så mange som mulig. Foto: ANDREW HARNIK / AFP

Vil humoren virke?

Amerikanere med ulike politiske ståsted vil utvilsomt oppfatte Harris og Walz humor.

På høyresida ser mange den som sarkastiske angrep. På samme måte som venstresida vurderer Trumps sleivete kommentarer.

Blant demokratene er det mange som roser Harris´ første to uker som presidentkandidat. De mener hun har gjort mye riktig. Med Tim Walz har hun gått en annen vei i valg av visepresidentkandidat enn mange hadde ventet.

– I ham har hun funnet en lun og godslig fyr fra midt i USA som trolig har naboer med rød Trump-caps, men inviterer dem på en øl, likevel, sa en kommentator på CNN tirsdag.

Meningsmålingene viser at Harris har tettet igjen mye av forspranget Trump hadde i noen av de avgjørende delstatene der valget vil bli avgjort, Men Harris må fortsatt jobbe hardt om hun skal klare å vinne.

– Vi er utfordrerne i denne valgkampen, sa hun i Philadelphia.

Frihet er mottoet hennes. Hun lover middelklassen frihet ved å sørge for lavere priser og muligheter til å lykkes på boligmarkedet. Og hun lover kvinner frihet til å bestemme over en kropp og til fødselspermisjoner og billigere barnehager.

For Harris skal det imidlertid mer enn et smil og en vits til for å overbevise velgere om at hun skal klare å føre en annen politikk enn Joe Biden har gjort.

Og Harris har bare 91 dager på seg.

Men som Tim Walz sa med et stort smil i Philadelphia:

– Vi har 91 dager på oss. Herregud, så enkelt. Vi kan sove når vi er døde!