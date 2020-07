Advokatene til Ghislaine Maxwell ber domstolen i New York om å sette henne fri mot kausjon på grunn av faren for koronasmitte, skriver Reuters.

De ber om husarrest i påvente av en dom.

Påtalemyndigheten advarer og sier det er svært sannsynlig at hun vil flykte ut av USA dersom hun slippes ut av fengsel.

Ghislaine Maxwell ber om å slippe ut av fengsel mot kausjon på grunn av korona. Foto: Reuters Tv / Reuters

En eventuell kausjon blir tema i en høring i retten førstkommende tirsdag, skriver internasjonale nyhetsbyråer fredag kveld.

Fredag sa Ghislaine Maxwell at hun ikke er skyldig og avviste anklagene om å ha bistått i seksuelle overgrep.

Fratatt klær

Frykten for at Ghislaine Maxwell skal forsøke å ta livet sitt i fengselet er så stor at politiet har tatt fra henne sengetøy i tillegg til klærne, skriver nyhetsbyrået Associated Press.

I tillegg vil hun aldri være alene på fengselscella. En kvinnelig innsatt vil bo sammen med henne. Det er iverksatt strenge sikkerhetstiltak med ekstra fangevoktere.

For å hindre at andre innsatte skader henne eller at hun skader seg selv, har det føderale politiet forsterket vaktholdet med eget mannskap.

Skal ha rekruttert unge jenter

Ghislaine Maxwell er anklaget for å ha rekruttert minst tre unge jenter til Jeffrey Epstein. Den yngste skal ha vært 14 år gammel.

Jentene ble utnyttet seksuelt, og Maxwell skal ha vunnet jentenes tillit og deretter deltatt i misbruket av dem.

Maxwell er også anklaget for aktivt å ha vært med på overgrepene, noe hun nekter for.

Jeffrey Epstein var anklaget for å ha misbrukt flere titalls jenter og kvinner gjennom mange år. Epstein tok angivelig livet sitt i et fengsel i New York 10. august i fjor.

Undersøkelser av eksperter viser at Epstein tok livet sitt. 45 prosent av amerikanerne tror likevel ikke på den offisielle forklaringen om selvmord.

Ghislaine Maxwell er anklaget for å ha rekruttert unge jenter og kvinner. Hun skal ha deltatt aktivt i overgrepene. Foto: Lucas Jackson / Reuters

Gjemte seg for politiet

Maxwell ble pågrepet i New Hampshire i forrige uke etter å ha holdt seg i skjul etter at Epstein døde.

Hun skal ha holdt seg skjult i forskjellige boliger i New England, skriver nyhetsbyrået AFP.

For å ikke bli funnet skal Maxwell ha skiftet e-postadresse ved flere anledninger og registrert telefoner på ulike navn.

På et tidspunkt trodde politiet at hun hadde klart å komme seg ut av USA.

Maxwell er ikke i samme fengsel som der Jeffrey Epstein tok livet sitt. Hun skal sitte i et fengsel i bydelen Brooklyn, skriver AFP.

Maxwell er datter av den britiske avismagnaten Robert Maxwell.

Frykter at hun vil rømme

Påtalemyndigheten vil ikke at hun skal kunne løslates mot kausjon.

De sier det er ekstremt høy risiko for flukt siden hun har pass fra tre land, er rik og har tallrike internasjonale kontakter.

Det er «overhodet ikke noen grunn for henne å bli i USA, der hun risikerer langvarig fengselsstraff», melder påtalemyndigheten.

Epstein begikk selvmord i fengsel i New York i august i fjor. Han var siktet for blant annet menneskehandel, noe han allerede tidligere var dømt for i 2008. Om han var blitt dømt på nytt, risikerte han fengsel i 45 år.

Prins Andrew

Epstein hadde mange mektige venner. En av dem, prins Andrew, anklages også for overgrep.

Prins Andrew skal ha vært en venn av Epstein. Ifølge Virginia Giuffre skal Maxwell ha arrangert flere sexmøter med prinsen. Foto: Swen Pfortner / AFP

Blant de mer sensasjonelle anklagene i Epstein-saken er beskyldningene fra Virginia Giuffre om at Maxwell arrangerte sexmøter for henne med prins Andrew i sitt hus i London.

Giuffre støttet opp om anklagen med et bilde av henne og prinsen, tatt i Maxwells eget hus.

– Han vet hva som skjedde. Jeg vet hva som skjedde. Og bare en av oss forteller sannheten, har hun sagt.

Andrew ble imidlertid fratatt alle oppgaver i den britiske kongefamilien etter et TV-intervju der han forsvarte vennskapet med Epstein.

Skandalebilde. Virginia Giuffre og prins Andrew sammen i Maxwells hus.

Prins Andrew sier ifølge Sky News at han er «forvirret» over påstander om at han ikke vil samarbeide med de amerikanske justismyndighetene om etterforskingen av Jeffrey Epstein.

Prinsen var introdusert for Epstein av Ghislaine Maxwell i 1999.

16 kvinner

Flere nye ofre for avdøde Jeffrey Epstein, blant annet kvinner fra Storbritannia, har ønsket å komme med sin forklaring etter at Ghislaine Maxwell ble arrestert.

Advokat Gloria Allred representerer 16 kvinner som har gått til sak og anklaget Epstein for seksuelle overgrep etter hans død.

Hun forteller nå at flere, hittil ukjente ofre, har søkt juridisk hjelp etter at siktelsen mot Ghislaine Maxwell ble kjent.

– Flere ofre har kontaktet meg, og de ønsker en erstatning. De har aldri fortalt noen om dette, bortsett fra til meg eller en slektning, sier Allred til BBC.