Enorme gresshoppersvermer inntar Las Vegas

Millioner av gresshopper har de siste dagene flokket til Las Vegas i den amerikanske delstaten Nevada.

Gresshoppene er 3,5-4 centimeter lange og samler seg særlig rundt byens mange neonlys, som inneholder ultrafiolett lys som tiltrekker gresshoppene.

– Når jeg ser dem, er det som å være med i en film. Jeg har aldri noen gang sett noe lignende, sier Jessica Palmore til CNN.

Referanser til Bibelen

I Det gamle testamentet i Bibelen er gresshoppesvermer kjent som den åttende landeplagen som Gud sendte mot Egypt.

Med utgangspunkt i at Las Vegas er kjent som «Sin City» – «Syndenes by» – har mange i sosiale medier knyttet gresshoppeinvasjonen opp mot dommedagsvarsler.

En kommentator på Reddit skriver med referanse til at et av hotellene i Las Vegas heter Luxor, oppkalt etter en by i Egypt, at «Gud har sendt svermen av gresshopper til feil Luxor».

Bildene viser at det er tett i tett med gresshopper på fortauet i Las Vegas. Foto: BRIDGET BENNETT/AFP / AFP

Sees på radar

Forbes skriver at radarbilder viser det man ved første øyekast skulle tro var regnskyer.

I stedet skyldes utslagene det som USAs nasjonale værtjeneste NWS kaller «biologiske mål».

NWS skriver at de biologiske målene i dette tilfellet trolig dreier seg om gresshopper.

Skyldes mye regn

Landbruksdepartementet i delstaten Nevada sier at invasjonen av gresshopper er et resultat av uvanlig mye regn i år.

Nevada har fått rundt 250 millimeter nedbør i første halvår i år, mens det normale er rundt 150 millimeter.

Værtjenesten National Oceanic and Atmospheric Administration melder ifølge CNN at de første seks månedene av 2019 er de tredje våteste som er målt i Nevada.

Ikke farlig

Insektforsker Jeff Knight ved landbruksdepartementet i Nevada sier at gresshoppene ikke er et tegn på at verdens ende er nær.

– De bærer ikke med seg noen sykdommer. De biter ikke. De er ikke engang en av artene som vi ser på som et problem, sier Knight til AFP.

Han sier at det ikke er første gang Las Vegas opplever dette. Selv har han opplevd lignende invasjoner flere ganger i sine over 30 år i landbruksdepartement, senest for seks-sju år siden.

Når det gjelder hva man skal gjøre for å få dem bort fra hage eller gårdsplass, har Knight et enkelt råd: – Bare bruk støvsugeren.