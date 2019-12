Enorm «varmeklatt» i Stillehavet overrasker forskere

Det unormalt varme området sør i Stillehavet er på over en million kvadratkilometer, skriver The Guardian.

Nettstedet omtaler området på rundt tre ganger størrelsen til Fastlands-Norge som en «varmeklatt».

Vær- og klimaforsker ved Victoria-universitetet i New Zealands hovedstad Wellington, James Renwick, sier at temperaturøkningen er oppsiktsvekkende.

– Det er det største området på planeten med temperaturer over normalen nå. Vanligvis er temperaturen der rundt 15 grader, men nå er den rundt 20, sier Renwick.

– Kan skyldes klimaendringer

Professor James Renwick Foto: Robert Cross / Victoria University

Renwick sier at «varmeklatten» kan knyttes til klimaendringer som er resultat av økende utslipps av drivhusgasser.

– Det er ikke uvanlig å oppleve områder med varmere vann utenfor New Zealand, men fire-fem, opptil seks grader er svært uvanlig, sier Renwick.

Forskeren mener likevel at den viktigste årsaken er naturlige variasjoner i været, en kombinasjon av et høytrykk og lite vind i området.

– Det er sannsynligvis et tynt lag av havet som er varmet opp og så har det ikke vært en vind som kjøler det ned på flere uker, sier han.

Når man ser på NOAAs kart over hele verden, kommer det tydelig frem at det er «varmeklatten» øst for New Zealand som skiller seg ut. Foto: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Kan skade livet i havet

Renwick sier at en kraftig temperaturøkning i havet i løpet av kort tid kan være skadelig for det lokale livet i havet dersom varmen trenger ned under overflaten.

Temperaturer i havet svinger mindre enn på land fordi det trengs mer energi for å varme opp vann.

Forskeren tror «varmeklatten», som kan strekke seg ned til 50 meter under havoverflaten, vil svekkes og løses opp etter hvert som havstrømmer fører den mot Sør-Amerika.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Temperaturene i havet mellom New Zealand og Australia har økt klar det siste tiåret. Foto: NIWA

Varmere hav rundt New Zealand

«Varmeklatten» kommer to år etter en marin hetebølge som førte til den varmeste sommeren som noen gang er registrert på New Zealand.

New Zealands nasjonale institutt for vann- og atmosfære (Niwa) skrev tidligere i år at overflatetemperaturen rundt øyriket er betydelig varmere enn for 30 år siden.

En oversikt fra Niwa viser at Tasmanhavet – havområdet mellom Australia og New Zealand – har hatt en klar økning i antall varme dager i dette tiåret. Se illustrasjon over.

– Enkeltstående varme perioder har alltid funnet sted, men i fremtiden vil det være flere av dem og de vil bli varmere, sier Niwa-forsker Craig Stevens.