– Han hadde ligget alene siden han døde. Han likte ikke å være alene. Jeg vet at han var død og at det bare var kroppen hans, ikke sant? Men for meg var det viktig.

Derfor tok hun et bilde. Alla Karpenko forteller at det var viktig for henne å huske dette øyeblikket. Han likte å kose, sier hun. Han likte å røre ved armen hennes, å stryke henne på hånden. Der, på likhuset, snakket hun til ham:

– Jeg er her. Jeg holder hånden din. Ikke vær redd.

Alla fikk ta et siste farvel med kjæresten på likhuset i Dnipro. Foto: privat

Det var derfor hun hadde åpnet likposen og holdt ham i hånden. En skitten og kald hånd mot hennes varme hånd med gummihanske på. Det ble et slags siste farvel.

Ringte alltid, men så ble det stille

Da de to møttes var Jevgeni Bazilevsky allerede soldat. «Zhenja» er kallenavnet hans. De to fant hverandre på nett og etter å ha chattet i en uke dukket han opp i hjembyen hennes, i Vinnytsia sørvest for Kyiv. Og han fortsatte å komme så ofte han kunne.

– For oss var det en svær greie å kunne treffes. Jeg kjenner jenter som ikke har sett kjæresten sin på over ett år, sier hun til NRK.

Hver gang Jevgeni hadde vært på oppdrag ringte han henne. Helt til den 17. desember i fjor, da ble det stille. Da hun ikke hørte noe fra ham, ringte hun selv og spurte etter ham.

– «Zhenja» er ikke lenger blant oss, var den korte beskjeden hun fikk.

Den 27 år gamle soldaten var blitt drept i nærheten av Bakhmut i et russisk angrep.

Da bestemte hun seg for å reise til likhuset så fort hun kunne. Hun ville se ham en siste gang. I Dnipro måtte hun vente lenge før hun slapp inn.

– I seks timer. Seks timer. Og så fikk jeg se ham. «Zhenja» sa alltid at kulene ikke likte ham. Men det var en granatsplint som hadde truffet hodet. Lungen hans sprakk og det ene beinet ble ødelagt.

Fant støtte på Facebook

Alla fulgte kjæresten sin tilbake til Kyiv der han hørte hjemme. Hjem til en gravplass der hun fremdeles går og snakker med ham.

Sorg er en ensom ting, men Alla er ikke alene, hun er ikke den eneste som har en grav å gå til.

Ukrainske myndigheter har ikke gått ut med tall på hvor mange som er døde i krigen. Hvor mange som har mistet en kjæreste, en mann eller en pappa. Ifølge vestlige anslag er godt over ett hundre tusen ukrainske soldater drept, men det er tall som ikke er bekreftet.

Så Alla er ikke den eneste som går på kirkegården.

Oksana Borkun sammen med mannen sin. De var bare gift i to år. Hun er en av dem som startet en støttegruppe for enker på Facebook. Foto: privat

Det finnes flere støttegrupper for enker i Ukraina. Alla fikk kontakt med en som kaller seg «Vi er sammen». Den ble startet av Tetianka Vatsenko-Bondereva og Oksana Borkun. Oksanas ekteskap ble kort, bare to år. Da hun kom med i gruppa var det bare 15 stykker, forteller hun. Når NRK tar kontakt med henne er de 1300 kvinner i fellesskapet.

I gruppa kan de snakke fritt. Her kan de si ting, brutale og vonde tanker de ikke kan dele med noen andre.

– Vi lever i en underlig tid. En tid med 23 år gamle enker, sier Alla ettertenksomt.

For ikke lenge siden møttes 50 enker i støttegruppen til et felles seminar. Her ser vi Tetianka Vatsenko-Bondereva og Oksana Borkun i forgrunnen. Foto: privat

– Gruppa hjelper mer enn en psykolog

Hun forteller at hun følte seg fullstendig alene i tiden etter kjærestens død.

– Gruppa hjelper meg mer enn noen psykolog kunne gjort. Vi er i samme båt. Vi forstår hverandre fullstendig.

I gruppa får de ikke bare støtte i sorgen, raseriet og fortvilelse. Det er også praktisk hjelp å få. Leger og advokater bidrar, papirer skal fylles ut. Det må ordnes opp i arveoppgjør. Hvis paret ikke har vært gift, men har barn, må kanskje farskap dokumenteres. Oppgaver som kan være uoverkommelige for en som er i bunnløs og svart sorg.

I dag sier Alla at hun lever videre for kjærestens skyld. Foto: privat

For Alla er papirene ryddet opp i. Det ordnet hun opp i sammen med bestemoren hans.

Det hun har igjen nå er minner om ham. Leiligheten er full av dem, forteller hun. Hun har frakken hans og bilder. Ett av dem står på nattbordet hennes, og hun har id-brikken hans i et kjede. Det har hun alltid med seg.

– Fremtiden min skulle være sammen med ham. Jeg ville ha barn med ham, men det går ikke nå. Jeg mistet faren til mine fremtidige barn.

Nå føler hun at hun må leve videre for hans skyld. Siden han mistet livet.

– Han døde for min frihet.