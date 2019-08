Enighet om ny regjering i Italia

Den sentrums-populistiske Femstjernersbevegelsen sier den støtter dannelsen av en ny regjering med den nylig avgåtte statsministeren Giuseppe Conte som regjeringssjef.

Sosialdemokratene ga i går grømt lys for å støtte en regjering med Conte som sjef, og dermed er det duket for en sentrum-venstre-regjering i Italia.

Den tidligere regjeringen gikk av etter at lederen for den høyrepopulistiske Ligaen, innenriksminister Matteo Salvini, brøt samarbeidet og leverte et mistillitsforslag mot sin egen regjering.

Tidligere innenriksminister Matteo Salvini ser ut til å sitte igjen som den store taperen etter sommerens regjeringskrise i Italia. Foto: Claudio Peri / AP

Ville ha nyvalg

Det var den 9. august Salvini varslet at han vil legge frem en erklæring om mistillit mot sin egen regjering.

Hans parti Ligaen hadde, sammen med Femstjernersbevegelsen, styrt Italia siden i fjor sommer. Men samarbeidet var blitt stadig dårligere, og etter en bitter strid om et dyrt lyntog-prosjekt brøt Salvini samarbeidet.

Men togprosjektet var bare den utløsende årsaken til bruddet. Det egentlige motivet var at Salvinis parti har gått kraftig frem på meningsmålingene, mens regjeringspartneren har gått tilbake.

Dermed så Salvini muligheten til å ta over regjeringsmakten gjennom en regjeringskrise og et raskt nyvalg.

Taktisk bommert

Men den politiske mesterspilleren Matteo Salvini lyktes ikke med sin taktikk. Da forslaget om mistillit ble behandlet i parlamentet, fikk han alle de andre partiene mot seg, inkludert sin egen regjeringspartner, Femstjernersbevegelsen.

Dermed oppsto en ny og overraskende politisk situasjon i Italia. Det to største partiene og rivalene ved fjorårets valg, Femstjernersbevegelsen og sosialdemokratene var plutselig enige, og de har til sammen mer enn halvparten av landets folkevalgte.

I forrige uke erklærte statsminister Giuseppe Conte sin avgang. Den ellers noe anonyme Conte holdt en stor tale, der han kom med voldsom kritikk av Salvini og fikk full støtte fra sosialdemokratene og andre partier.

Når er han altså på vei tilbake til statsministerstolen.