Israels opposisjonsleder, Yair Lapid, har informert Israels president om at han har grunnlag for å danne en ny koalisjonsregjering.

– Denne regjeringen vil jobbe for alle Israels borgere, skriver Lapid på Twitter onsdag kveld.

Han lover å gjøre alt for å forene det israelske samfunnet.

Lapid og Naftali Bennett, lederen for det ultranasjonalistiske partiet Yamina, er enige om en ordning der de bytter på å være statsminister.

TV-KJENDIS: Yair Lapid er et kjent fjes i Israel. Foto: Jack Guez / AFP

Tidligere nyhetsanker

Yair Lapid er tidligere opposisjonsleder og programleder på TV.

Han er født i Tel Aviv og er sønn av tidligere justisminister Yosef «Tommy» Lapid, en annen journalist som forlot mediebransjen for å forfølge en politisk karriere.

Lapid var avisspaltist, har gitt ut flere bøker og var programleder på Channel 2 TV, en rolle som sørget for hans kjendisstatus.

EN TOLV ÅR LANG PERIODE KAN VÆRE OVER: En stor valgplakat med et ødelagt bilde av Benjamin Netanyahu ved siden av utfordreren Yair Lapid i Jerusalem. Foto: Ahmad Gharabli / AFP

Politisk liv

Da Lapid grunnla sentrumspartiet Yesh Atid (Det finnes en framtid) i 2012, avslo flere ham som en mediepersonlighet som forsøkte å gjøre kjendisstatusen om til politisk suksess.

Men i mars i år ble det strengt sekulære partiet nest størst med 17 seter i Knesset.

Lapid fikk oppdraget om å danne en ny regjering av president Reuven Rivlin, etter at Benjamin Netanyahu nok en gang ikke klarte å danne en ny koalisjonsregjering.

Det har vært fire valg i Israel på mindre enn to år.

TILTALT FOR KORRUPSJON: Israels statsminister Benjamin Netanyahu forlater en pressekonferanse i Jerusalem. Foto: Ronen Zvulun / AFP

Rivaler forent

Mindre enn en time før tidsfristen gikk ut, informerte Lapid landets president om at han hadde gjort det mange trodde var umulig: Han dannet en ny israelsk koalisjonsregjering bestående av bitre ideologiske rivaler – høyreorienterte, religiøse nasjonalister og konservative, arabiske borgere i Israel.

Det er en bragd med tanke på sammenstøtene mellom jødiske og arabiske innbyggere forrige måned, som ble oppildnet av konflikten mellom Israel og Hamas, som kontrollerer Gazastripen.

Koalisjonen er dannet, men den er ikke godkjent av nasjonalforsamlingen.

Avtalen er at Lapid blir statsminister etter at Naftali Bennett, lederen for det ultranasjonalistiske partiet Yamina, har hatt rollen i to år.

Lapid skal de første to årene være utenriksminister.

VIL BYTTE PÅ Å VÆRE STATSMINISTER: Naftali Bennet og Yair Lapid under en samling i Knesset. Foto: Ronen Zvulun / Reuters

Fortsatt skjær i sjøen

Men selv om opposisjonspartiene har klart å bli enige, er det fortsatt skjær i sjøen for den nye regjeringen.

Den må godkjennes av de folkevalgte i Knesset, og avstemningen ventes tidligst å skje neste uke.

I mellomtiden vil Netanyahu trolig gjøre alt han kan for å torpedere prosjektet.