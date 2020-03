Enighet om gigantisk krisepakke i USA

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter flere dager med forhandlinger har republikanerne og demokratene omsider landet en gigantisk pakke med økonomiske stimuleringstiltak for å møte utfordringene som følge av koronakrisen.

Det bekrefter Trumps juridiske rådgiver Eric Ueland onsdag morgen norsk tid. Da hadde forhandlingene vart til etter midnatt i Washington.

– Mine damer og herrer, vi er ferdige. Vi har en avtale, var den korte beskjeden fra Ueland til reportere i gangen i USAs kongressbygning.

Avtalen kom på plass etter flere dager med intense forhandlinger og økende press. Den må fortsatt godkjennes av Senatet og Representantenes hus før den blir sendt til president Donald Trump for signering. Det vil skje senere onsdag, ifølge Senatets flertallsleder Mitch McConnell.

Trump vil signere avtalen

USAs finansminister Steven Mnuchin sier Trump «absolutt» kommer til å signere avtalen dersom den kommer på bordet hans.

Da det ble kjent at partene nærmet seg en løsning steg Dow Jones-indeksen i USA over 11 prosent tirsdag. Økningen er den største på én dag siden 1933.

Totalt sett var det den beste dagen på Wall Street på ti år, ifølge Financial Times. Også børsen i Tokyo steg onsdag hele 8 prosent, som følge av nyheten om krisepakken i USA.

Krisepakken omfatter blant annet utbetalinger til amerikanske husholdninger, 367 milliarder dollar i hjelp til mindre bedrifter, 500 millioner til større bedrifter som sliter, støtte til reiselivsnæringen og utvidet arbeidsledighetstrygd.

Grunnen til at avtalen ikke har kommet på plass tidligere er at det har vært uenighet mellom Demokratene og Republikanerne og Det hvite hus om sammensetningen. To ganger er et forslag blitt stemt ned i Senatet.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, sier ifølge Reuters at avtalen at avtalen også vil gi 130 milliarder dollar i hjelp til sykehus i landet.

– Krigstid-nivå på investeringen

McConnell sier krisepakken vil raskt gi økonomisk hjelp til amerikanere.

– Dette er en investering på nivå med det vi ser under krigstid i nasjonen vår, sier han.

McConnell har tidligere omtalt koronautbruddet som den største trusselen mot amerikanernes helse på over 100 år og sannynligvis den største faren for landet arbeidsliv og utvikling siden den store depresjonen.

Men til tross for helserisikoen for mange amerikanere, er ikke president Trump spesielt begeistret for at landet er stengt ned som følge av tiltak for å bremse spredningen av virtuset.

Under sin daglige pressekonferanse mandag sa Trump at han så fram til å lette på restriksjonene som har ført til en dramatisk nedstengning av store deler av den amerikanske økonomien.

– Amerika vil snart igjen være åpent for forretninger, sa Trump og la til at økonomien vil være tilbake i normalt gjenge raskere enn «tre til fire måneder».

Presidenten antydet at han vil lette på de innførte restriksjonene om redusert sosial kontakt når den opprinnelige perioden på 15 dager løper ut. Det skjer mandag neste uke.

Til Fox News sa Trump tirsdag at amerikanere må forberede seg på å dra tilbake på jobb snart.

– Mye tidligere enn folk trodde. Jeg ville elsket å ha landet åpnet og ivrig etter å sette i gang igjen innen påske, sa han.