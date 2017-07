Enige om Russland-sanksjoner

Lovforslaget som onsdag ble vedtatt i Representantenes hus var avhengig av støtte i Senatet for å kunne sendes videre til Det hvite hus for godkjennelse.

Forslaget omfatter også sanksjoner mot Iran og Nord-Korea, og senator Bob Corker motsatte seg derfor først forslaget. Han ønsket ikke at lovforslaget skulle inkludere Pyongyang. Han gikk senere med på å godkjenne forslaget mot forsikringer om at avsnittene som omhandler Nord-Korea finjusteres på et senere tidspunkt.

419 representanter stemte for og tre stemte mot lovforslaget i Representantenes hus onsdag.

Ifølge Det hvite hus har president Donald Trump ennå ikke bestemt seg for hvorvidt han vil underskrive lovforslaget eller nedlegge veto.

Dersom loven blir vedtatt, vil den begrense Trumps mulighet til å på egen hånd fjerne eller lette sanksjoner mot Russland. Han må først ha samtykke fra Kongressen.

Russland har reagert kraftig på lovforslaget.

– De nye sanksjonene dytter Russland og USA inn i et nytt landskap både politisk og diplomatisk, sa Russlands viseutenriksminister Sergej Riabkov til nyhetsbyrået Interfax onsdag.

USA har innført en rekke sanksjoner mot Russland. I midten av juni vedtok Senatet sanksjoner mot Russland som en reaksjon på russisk innblanding i valget i fjor.