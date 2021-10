Ferske tall fra det britiske helsevesenet viser at det mangler 39.000 sykepleiere i England. En av ti stillinger er ubesatte på akuttavdelinger i London, og en av fem mangler på psykiatriske avdelinger sørøst i landet, skriver avisa The Observer.

Den norske sykepleieren Jenny Johannessen fikk nok av å være den som måtte fylle jobben for de som ikke var der.

Med liv som innsats

– På vei hjem fra jobb tenkte jeg at det var flaks at det hadde gått bra.

Johannessen begynte å jobbe på et offentlig sykehus Yorkshire, nord i England i februar i år. Da var pandemien inne i sin tredje bølge, og kollegene var utslitt.

Den norske sykepleieren Jenny Johannessen var eneste europeiske sykepleier på akuttavdelingen på Pinderfield sykehus i Yorkshire da hun jobbet der. Foto: Privat Foto: Privat

Svært mange av de erfarne sykepleierne der hadde nemlig sluttet. De var utslitt etter et år med helt ekstreme arbeidsforhold. Pandemien rammet Storbritannia hardt. Kombinert med at sykepleiere fra EU og EØS-land har forlatt landet etter brexit, har det ført til en bemanningskrise ved engelske sykehus.

– De sier at man egentlig skal være en sykepleier per pasient på en slik intensivavdeling. Vi hadde 3–5 pasienter hver. Hvert minutt av en 12 timers vakt skjer det noe veldig, veldig viktig, som kan føre til at pasienten dør. Det var episoder da det nesten gikk galt.

Sliter med å rekruttere fra utlandet

Da britene stemte for å gå ut av EU i 2016, var nesten 9500 sykepleiere fra EU og EØS registrert hos organisasjonen som godkjenner sykepleiere i England. Fem år senere er det bare 800 igjen.

Sykehusene sliter med å rekruttere sykepleiere, og det rapporteres om tusenvis av vakter som ikke blir fylt hver uke.

Sykepleiere streiket for bedre lønn i London i sommer. Foto: Alastair Grant / AP Foto: Alastair Grant / AP

Sykepleiemangelen kommer i tillegg til et skrikende behov for lastebilsjåfører, sesongarbeidere og kokker, for å nevne noe. Mange bransjer har et skrikende behov for flere ansatte. Befolkningen merker mangelen ved at det er tomt i mange butikkhyller og tomt for bensin.

Men sykepleiemangelen kan gå på livet løs.

Frykter hard vinter

Den britiske regjeringen er under press. Forskere har advart om at influensa kan komme til å ta livet av mellom 15.000 og 60.000 briter i vinter. Helsevesenet rekrutterer så mange sykepleiere de kan fra utlandet, særlig fra India og Filippinene. Men det er vanskelig, sier Patricia Marquis i Royal College of Nursing til The Observer:

– Det er rett og slett ikke nok ansatte til å levere den pleien som trengs. Det er krise. Vi skulle aldri ha satt oss i en posisjon hvor vi er så avhengige av utenlandske sykepleiere. Vi balanserer på en knivsegg.

Jenny Johannessen var eneste europeiske sykepleier så lenge hun jobbet på sykehuset i Yorkshire. Det varte bare et halvt år. I sommer orket hun ikke mer.

Lønnskamp

– Jeg brenner for det offentlige helsevesenet, i England som i Norge. Men jeg kan ikke la det gå på bekostning av meg selv.

Sykepleier Jenny Johannessen holdt motet oppe så godt hun kunne. Men etter seks måneder kastet hun inn håndkle og sluttet i jobben. Foto: Privat Foto: Privat

Hun mener arbeidsvilkårene må bli bedre og lønna høyere for at flere vil jobbe på offentlige sykehus i England. Hun var overarbeidet, jobbet natt og dag om hverandre og altfor lange skift. Dessuten gikk hun ned 120.000 kroner i årslønn da hun flyttet fra Ullevål sykehus til det i England. Og mistet alle overtids- og helgetillegg.

– Det er synd at man må være opptatt av penger, men når man hver dag føler at det er flaks at man ikke drepte noen, da er det bittert å ikke bli satt mer pris på. Jeg har mistet følelsen av at jeg redder liv. Da gjør jeg heller noe annet.