De risikerer livet for å få strøm til bombeofre nær grensa

En av sjefene i energiverket i Kharkiv følger NRKs team til landsbyen Rossijskaja som ligger om lag 10 kilometer fra frontlinjen utenfor storbyen Kharkiv.

Han gir oss klar beskjed om at besøket bare kommer til å vare i om lag 15 minutter. Vi må forstyrre montørene minst mulig, for de må også reparere strømlinjene så fort som det bare går an.

En halvtime før vår ankomst, hadde de sett en russisk overvåkingsdrone som fløy over stedet.

Dagen før ble Russkaja truffet av tre kraftige glidebomber, og hus etter hus ligger mer eller mindre utbombet. Foran dem er det dype kratre.

TREFFES OFTE: Russiske glidebomber gjorde stor skade i landsbyen Russkaja. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Fem mennesker ble såret, to av dem alvorlig.

Selv om denne landsbyen ikke ligger tett på frontlinjen, så blir den stadig vekk beskutt.

– Etter at russerne satte i gang sin offensiv i Kharkiv-området i mai, så blir denne landsbyen dessverre angrepet to-tre ganger i uka, sier Vladimir Klimtsjuk som er avdelingsleder i elektrisitetsverket.

Noen må gjøre jobben

En kranbil fra elverket rygger inn mot en stolpe der en avrevet ledning henger ned.

NØDVENDIG: Igor er kranfører på denne bilen og sier det er en farlig jobb, men at noen må gjøre den. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

En person styrer krana og en annen kjøres oppe i kurven for å skifte ut den ødelagte ledningen.

– Det er farlig når de skyter, når vi er på jobb er det farlig nesten hele tiden, sier kranføreren som heter Igor til NRK.

Han lover at strømmen skal komme tilbake om ikke så lenge.

Igor synes det er vanskelig å arbeide på denne måten, men legger til:

– Noen må gjøre denne jobben.

– Prøver å overleve

Like i nærheten holder en mann på å reparere et ødelagt tak.

Han forteller at det bor et eldre menneske i huset og at vedkommende ikke kan gjøre det selv. Derfor trår en av naboene til.

MÅ OVERLEVE: Sergej hjelper en av naboene med å reparere taket dagen etter bombeangrepet. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Vi spør hvorfor han bor i denne landsbyen når den er så utsatt for russiske angrep.

– Det er farlig, men hva skal vi gjøre? Vi må leve på et vis, forsøke å overleve, sier mannen som heter Sergej.

Andre sier at de som bor på steder som dette ikke lenger kan få solgt boligene sine, og dermed har de færreste råd til å flytte til et annet sted.

– Virkelige helter

Sjefen i elverket skryter av sine ansatte. Han understreker at ingen tvinges til å gjøre denne farlige jobben.

RASKE: De dyktigste montørene sendes ut på de farligste jobbene. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

De snakker hver dag om de føler at de er i stand til å reise ut.

For det er en jobb som psykisk krevende for hver enkelt.

– Ja, disse er virkelige helter. De utfører et kolossalt arbeid. Og det er først når strømmen blir borte at folk fullt forstår hvor avhengige de er av den, påpeker Klimtsjuk.

SKRYTER: Vladimir Klimtsjuk er avdelingsleder i elektrisitetsverket og sier at hans ansatte er virkelige helter på grunn av jobben de utfører under farlige forhold. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Han forteller at de russiske styrkene har ødelagt alle kreftverkene i Kharkiv fylke, slik at det ikke lenger produseres strøm i området.

All strømmen kommer nå fra andre steder. Derfor er det hele tiden mangel på elektrisitet.

Strømmen kuttes som regel i mange timer hver eneste dag, men det skjer etter en timeplan, slik at belastningen skal bli mest mulig rettferdig for alle innbyggerne.

Men de russiske bombene og rakettene følger ingen timeplan.