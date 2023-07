Lovforslaget fjernar makta Høgsteretten har til å overstyre regjeringsvedtak som dommarane meiner er urimelege.

Etter meir enn 24 timar med svært splitta debatt, har dei byrja å gå igjennom dei minst 140 endringane som er føreslegne. Resultatet er venta klokka 15 norsk tid.

– Har du ingenting å seie, ropte ein av opposisjonspolitikarane til forsvarsminister Yoav Gallant då stemminga i Knesset starta, ifølge The New York Times.

– Landet vårt blir rive sund!

Demonstrantar har lenka seg fast til det israelske parlamentet i eit siste forsøk på å stoppe det dei meiner vil vere kroken på døra for demokratiet.

Demonstrantar prøvde å blokkere vegen til nasjonalforsamlinga før politikarane samla seg måndag morgon. Foto: Ohad Zwigenberg / AP

Fleire titusen tok til gatene

I løpet av helga har fleire titusen menneske demonstrert i Jerusalem og Tel Aviv for å vise motstand. Mange har sove i telt slik at dei kunne vere til stades på stemmedagen.

Israel står i si mest alvorlege innanrikspolitiske krise på fleire tiår. Også fleire bankar og bedrifter har føya seg til protestane.

Rørsla mot ein ny rettsform har fått støtte frå både venstre- og høgresida i politikken, sekulære og religiøse grupper, fredsaktivistar og reservesoldatar.

Minst seks demonstrantar har til no blitt arresterte ifølge Reuters. Foto: Ohad Zwigenberg / AP

Til no er minst seks personar arresterte utanfor Knesset, skriv Reuters.

– Styresmaktene høyrer ikkje på oss. Det betyr at vi er i starten av ei ny epoke. Ei dårleg epoke, sa ein av motdemonstrantane, Idit Dekel, til AFP.

– For meg er det katastrofalt.

Regjeringsmedlemmer i støttedemonstrasjon

Måndag morgon sa presidenten i Israel, Isaac Herzog, at eit kompromiss om lovendringane låg på bordet, ifølge The New York Times.

Men tidleg på ettermiddagen meldte den israelske nyheitsnettstaden N12 at kompromiss-samtalane hadde «kollapsa».

Fleire tusen har demonstrert for å vise at dei støttar reforma. I Tel Aviv stod fire ministrar i regjeringa på talelista, ifølge avisa Haaretz.

Ein støttedemonstrasjon for rettsreforma fann stad søndag i Tel Aviv. Foto: Ariel Schalit / AP

Også støttespelarane heldt opp blå og kvite flagg og skilt som fremma demokratiet i Israel, melder Reuters.

Desse er i stor grad religiøse nasjonalistar, som hjelpte då korrupsjonstiltalte statsminister Benjamin Netanyahu å få makta tilbake i desember.

Utdanningsminister Yoav Kisch tok til orde for å fengsle dei mange tusen reservesoldatane som vil nekte å stille til teneste dersom reforma ikkje blir skrota.

Kisch meiner det blir slutt på demokratiet dersom reforma går igjennom.

Tidlegare toppdommar i den israelske Høgsteretten, Aharon Barak, meiner det motsette. Svekker ein domstolane, svekker ein også maktfordelingsprinsippet.

Netanyahu tilbake etter naudoperasjon

Laurdag blei Netanyahu innlagd på sjukehus for ein naudoperasjon på hjartet. No har legane sett inn ein pacemaker, fortel sjukehuset ifølge Reuters.

Statsministeren har utsett fleire av reisene sine til utlandet. Foto: JACK GUEZ / AFP

Trass i dramatikken publiserte han ein videotale søndag, der han sa han var i «strålande helsestand».

– Vi held fram med forsøket på å fullføre lovendringa, og forsøk på å gjere det einstemmig, sa han i videoen.

– Uansett vil eg at de skal vite at eg kjem til å vere til stades med kollegaane mine i Knesset.

Netanyahu blei skriven ut frå sjukehuset måndag morgon. Han er no til stades i nasjonalforsamlinga.

Knesset, der partia i Netanyahu si ytterleggåande høgreregjering har fleirtal, har allereie godkjent reforma i den første av tre avstemmingar.

Fleire titusen israelarar demonstrerte i helga mot rettsreforma i Tel Aviv. Foto: Ohad Zwigenberg / AP

Sist månad fjerna Netanyahu den delen av reforma som då var aller mest omstridd.

Dette var forslaget om å la nasjonalforsamlinga få overstyre Høgsterett med eit fleirtal på berre ein person.