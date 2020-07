Av Pakistans 860 piloter har 262 fløyet med tvilsomme dokumenter og mangel på flyutdannelse. Nå er de alle sammen satt på bakken i Pakistan.

Av de ukvalifiserte pilotene jobbet 141 i det statlige Pakistan International Airlines (PIA), et flyselskap som flyr over hele verden, og som også har faste ruter til Oslo.

Flystyrt i Karachi

Det begynte da et fly fra PIA styrtet over et boligområde utenfor Karachi 22. mai.

Ifølge Pakistans luftfartsminister Ghulam Sarwar Khan var flygeren og annenflygeren mer opptatt av å snakke sammen om koronaviruset enn av å konsentrere seg om å lande flyet trygt på Karachi flyplass.

STYRTET: 97 mennesker av de 99 om bord styrtet i døden i Karachi, som følge av menneskelig svikt og slurv Foto: Fareed Khan

– Flyet hadde ingen tekniske feil, sa luftfartsministeren da han orienterte parlamentet om resultatene av etterforskningen.

Men undergranskingen oppdaget etterforskerne også en annen foruroligende sak:

Av Pakistans 860 piloter har 262 jukset på flyeksamen.

Noen av dem er tiltalt for å ha fått en annen person til å gå opp til eksamen i deres sted. Andre har fløyet med falske sertifikater.

Myndighetene har etterforsket ulovlig samrøre mellom piloter og ansatte hos luftfartsmyndighetene siden 2018, men først nå er fakta lagt på bordet.

MINISTER BEKLAGER: Luftfartsminister Ghulam Sarwar Khan har vært helt åpen om skandalen i flyselskapene. Mange av pilotene har ikke flyerfaring, sa han på en pressekonferanse i helgen. Foto: AAMIR QURESHI

I det statseide Pakistan International Airlines (PIA) er 141 av de til sammen 434 flyverne satt på bakken. Videre har luftfartsdepartementet sendt lister med navn over mistenkelige piloter også til andre flyselskap.

– I tillegg er en liste på over 100 personer som jobber for private selskaper, charterflyginger, private klubber og utenlandske selskap lagt ut på hjemmesiden til Sivil Luftfart.

Her står det at «disse personenes legitimitet, flysertifikat eller flyferdigheter betviles og etterforskes». Derfor kan folk selv gå inn og sjekke hvilke flyselskap de jobber for, og vurdere om de fortsatt vil fly med det aktuelle selskapet.

PIA får ikke fly

At en av tre pakistanske piloter ikke har gyldig flysertifikat, får konsekvenser for PIAs internasjonale flyginger. Nå har EUs byrå for flysikkerhet, EASA, bestemt at PIA ikke får lov til å operere i EU de neste seks månedene.

Beskjeden fra EASA er at de ikke er sikre på at de gjenværende pilotene er godt nok kvalifisert, og at de har mistet tilliten til flyselskapet, sier PIA-talsmann Abdullah Khan til AP.

Ifølge PIA har ikke flyselskapet vært så ofte på vingene de siste månedene på grunn av pandemien, men man håpet å ta opp igjen rutene til Oslo, København, Barcelona og Milano nå.

Men det blir det neppe noe av, for i dag opplyser det norske Luftfartstilsynet at suspensjonen av PIA også gjelder i Norge.

Også Storbritannia stanser PIA-flygingene til Birmingham, London Heathrow og Manchester med øyeblikkelig virkning. Dette er byer med store pakistanske miljøer.

DÅRLIG OMDØMME: Pakistans statlige flyselskap PIA er i hardt vær etter at en av tre flygere viser seg å ikke være utdannede flygere. Nå er 262 flygerne satt på bakken.

Hjelpere på innsiden

Men hvordan var det mulig for personer uten flysertifikat å slippe til en bransje der det er så høye krav til sikkerhet?

De falske pilotene har hatt hjelpere på innsiden av systemet, kunne luftfartsminister Ghulam Sarwar Khan fortelle i helgen. For ikke bare flygerne jukset.

– Samtidig har våre egne folk vært involvert, både ansatte i myndigheten for sivil luftfart og lisensmyndighetene. Jeg har suspendert fem av dem, sa Khan.

Ni av pilotene som er avhørt har innrømmet jukset, og flysertifikatene deres er kansellert.

Luftfartsminister Khan lover at innen året skal PIA være omorganisert. Tilliten til PIAs noe frynsete rykte skal gjenreises.