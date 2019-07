I en kort uttalelse bekrefter Utenriksdepartementet at sentrale aktører vil fortsette arbeidet med å finne en «forhandlet og konstitusjonell løsning» for Venezuela.

Dag Nylander, som styrer utenriksdepartementets avdeling for fred og forsoning, holder i Venezuela-forhandlingene fra norsk side. Foto: LUIS ACOSTA / Afp

Norge tilrettelegger Venezuela-samtalene. Rivalene skal prøve å ta det søramerikanske landet ut av en økonomisk og politisk krise. Det er tredje gang partene møtes, offisielt, ansikt-til-ansikt.

Fakta om Venezuela Ekspandér faktaboks Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, dyp fattigdom, økende kriminalitet og arbeidsledighet, samt mangel på medisiner og basisvarer.

Opposisjonen mener president Nicolás Maduros vanstyre er årsak til den dype økonomiske krisen. USA har innført sanksjoner mot presidenten og stemplet ham som diktator.

Nesten 6.800 personer er blitt drept i politisk vold på halvannet år, ifølge FN.

I juli 2017 gjennomførte Maduro et omstridt valg på en ny grunnlovsforsamling. Den fikk makt til å endre lover og i praksis sette til side nasjonalforsamlingen, som opposisjonen har kontrollert siden valget i 2015.

Maduro ble gjenvalgt i mai 2018 i et valg deler av opposisjonen boikottet og USA, EU og Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) kritiserte.

3,4 millioner venezuelanere har flyktet fra landet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

23. januar utropte opposisjonsleder Juan Guaidó seg selv til landets midlertidige president.

USA var raskt ute med å anerkjenne Guaidó som «legitim president» og har siden fått følge av rundt 50 land.

FN, EU og Norge anerkjenner ikke Guaidó som president i Venezuela og oppfordrer til en forhandlingsløsning på krisen i landet. (Kilde: NTB)

Maria Corina Machado og hennes sentrum-høyre parti Vente er ikke en del av forhandlingene. Hun mener Guaidó burde bruke tida mer klokt og skaffe seg en internasjonal koalisjon av frigjørere.

Hun har bare tro på at en militærallianse med USA, Colombia og Brasil får Venezuela tilbake i det demokratiske sporet.

– Jeg ville ha kuttet forbindelsene med alle krefter som hindrer presidentskapet, som er anerkjent av landet og 54 andre land, sier hun i sitt eget radioprogram på private Radio Caracas Radio (RCR).

Arkivbilde av opposisjonsleder Maria Corina Machado fra da hun ble fratatt plassen i nasjonalforsamlingen. Hun mistet plassen angivelig på grunn av hennes rolle i gateprotester i 2014. Foto: Esteban Felix / Ap

Machado viser til at det er under et halvt år igjen av Guaidós tid som leder av nasjonalforsamlingen.

Til tross for at han har utropt seg selv til midlertidig president, har han liten støtte fra militæret og så godt som ingen kontroll over de statlige institusjonene.

– Forhandlingene gir bare regimet mer tid og oksygen, hevder Machado.

Den tidligere borgermester i Caracas-regionen, Antonio Ledezma, skriver fra sitt eksil i Spania at hans ydmyke anbefaling er å «stenge dialogkapittelet med Norge og Barbados».

Ledezma mener det er en fornærmelse å gjenoppta dialogen med et regime som, en uke er dødsfallet, ikke har gitt tilbake marineoffiserens kropp til de etterlatte.

Stor internasjonal støtte

FNs generalsekretær António Guterres har beskrevet de to tidligere rundene i Oslo som konstruktive. Ingen land har kritisert de norskledede forhandlingene selv om en løsning virker langt unna.

Russland og Kina har stilt seg bak Norges forsøk, mens USA har sagt at det eneste det bør forhandles om, er Maduros avgang.

Det har vært anspent de siste ukene. Flere meldinger om nye møter har vist seg ikke å stemme, eller møtene har blitt avlyst på kort varsel.

Opposisjonsleder Juan Guaidó har snudd og vil likevel fortsette dialogen med myndighetene i Venezuela. Norge leder samtalene. Foto: IVAN ALVARADO / Reuters

Senest sist tirsdag sa opposisjonsleder Juan Guaidó at det ikke var planer om nye samtaler med regjeringen. Få dager før ble det kjent at en marineoffiser døde i myndighetenes varetekt.

President Maduros folk ble anklaget for å ha torturert og drept offiseren Rafael Acosta Arevalo. Offiseren ble pågrepet 21. juni. En uke etter ble han framstilt for en dommer med tydelige merker på kroppen. Han besvimte og døde.

Dødsfallet ble fordømt internasjonalt og FN krever gransking.

Nå bekrefter begge sider at de vil forhandle igjen.

Ukjent agenda i Barbados

Opposisjonen krever fortsatt at Maduro går av, og at et overgangsstyre leder Venezuela inntil det kan holdes frie valg med internasjonale observatører.

Hittil har det ikke kommet detaljer om hva som ligger på bordet under den nye runden på Barbados. Heller ikke hvilken dag det starter eller hvem som skal representere Maduro og Guaidó.

I erklæringen fra Guaidós kontor heter det at «vi har ikke ubegrenset med tid» og at situasjonen blir verre dag for dag. Hans representanter stiller opp for å forhandle en slutt på diktaturet, står det.

Myndighetene bekrefter på sosiale medier at deres folk landet på Barbados i morges. I en erklæring skriver de også at Guaidó fortsetter å fremme vold og splittelse med sin retorikk.

UD oppfordret begge partene til å vise tilbakeholdenhet i sine kommentarer underveis for at prosessen skal kunne lede til resultater.

Opposisjonen bryter med spillereglene alle ble enige om under forrige runde i Oslo, skriver Maduros informasjonsminister Jorge Rodriguez.

De norskledede forhandlingene er omstridt og får stor oppmerksomhet i regionen. Enkelte medier antyder at Norge bruker fredsmeklingen i oljerike Venezuela til å skaffe olje- og gasskontrakter.

– Statoil kan komme til å utvide sin søramerikanske blokk, sier oljeanalytiker Jose Marulanda til Voice of America.

Han viser til at Equinor, daværende Statoil, sikret seg et nytt leteprosjekt i Colombia i 2014. Den gang spilte Norge en rolle som tilrettelegger i samtalene mellom FARC-geriljaen og colombianske myndigheter.

På Equinors sider heter det at de har kjøpt andeler i en lisens sammen med Repsol og ExxonMobil.