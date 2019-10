Vindman er Irak-veteran og sikkerhetsrådgiver i Det hvite hus. Han var en del av teamet som lyttet til presidentens telefonsamtale med Ukrainas president 25. juli.

Nå er han den aller første som vitner om hva han hørte. Vindman trosser Trumps pålegg om ikke å samarbeide med Kongressen.

– Jeg var bekymret og mente det ikke var passende å be et annet lands regjering granske en amerikansk statsborger, står det i manuset til Vindmans åpningsinnlegg. Høringen skjer bak lukkede dører, men flere amerikanske medier har fått tilgang til manuset.

Oberstløytnanten har forklart for Kongressen at han hørte Trump presse Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Ifølge Vindman ville det ha blitt oppfattet som partisk dersom Ukraina hadde satt i gang en gransking av Biden og hans sønn, samt selskapet Burisma der Hunter Biden hadde styreverv.

– Ukraina kunne risikere å miste den tverrpolitiske støtten landet har hatt så langt i USA. Dette ville i sin tur undergrave USAs nasjonale sikkerhet, skriver sikkerhetsrådgiveren.

Trump nekter for å ha gjort noe galt og mener samtalen med Zelenskyj var «perfekt».

Bekymringsmelding

Vindman sier han to ganger leverte bekymringsmeldinger til sikkerhetsrådets jurister om upassende forsøk fra Det hvite hus på å få Kiev til å åpne etterforskninger med det formål å hjelpe Trump politisk.

Det hvite hus har tidligere offentliggjort et redigert sammendrag av samtalen som bekrefter at Trump ba Zelenskyj etterforske Demokratenes mulige presidentkandidat Joe Biden og hans sønn, Hunter Biden, som satt i styret for et ukrainsk gasselskap.

Men det striden står om er hvorvidt Trump presset Zelenskiyj på en utilbørlig måte,

Demokratene mener militærbistand som Kongressen hadde godkjent til Ukraina, ble holdt igjen som pressmiddel. Det var 391 millioner dollar i militær støtte til Ukraina, for å bekjempe virksomheten til separatistene øst i Ukraina.

Svertekampanje

Trump langet tirsdag ut mot Kongressens siste vitne i riksrettsprosessen og trekker i tvil at Vindman kan ha hørt hva som ble sagt mellom de to presidentene.

I Fox News og blant enkelte republikanske politikere er det stilt spørsmål ved Vindmans lojalitet. De peker på hans bakgrunn, at han innvandret til USA fra den tidligere sovjetrepublikken Ukraina sammen med sine foreldre da han var tre år gammel.

Det blir antydet at Vindman nå blir brukt som en brikke i den såkalte «dype statens» forsøk på å undergrave Trump.

En av dem som sier at Trump blir utsatt for slik undergraving er kommentatoren Laura Ingham i Fox News.

Mens andre medier kritiserer det de mener en svertekampanje mot Alexander Vindman, blant dem er Washington Post.

Så er spørsmålet om Trump blir dømt i en eventuell riksrettssak eller ikke.

