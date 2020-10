Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Jeg stod utenfor statsministerboligen i Downing Street og snakket om brexit da TV-seerne oppdaget reven snuse rundt trappa til Boris Johnson i kveldslyset. (Downing-street katten Larry @Number10cat pleier jo henge der, så det var nok litt spennende for den rødbrune reven.)

Meldingene tikket inn. «Hei, se bak deg...du hadde besøk». Folk ringte publikumsservice i NRK og etterlyste selve nyheten om reven, og om ikke andre medier hadde plukket opp denne verdenssensasjonen.

Arg!, tenkte jeg. Hadde jeg bare blitt gjort oppmerksom på at reven stod bak meg, kunne jeg kanskje sagt noe lurt på lufta om at jammen trengte Boris Johnson en rev bak øret for å komme i mål med de fastlåste forhandlingene om brexit.

Men det var jo ingen som fikk med seg hva jeg sa uansett på grunn av reven.

15.000 rev i London

De brunrøde rakkerne er ikke et uvanlig syn for oss som bor i England. Bare her i London er det rundt 15-20.000 av dem. Men etter alle reaksjonene fra Norge å dømme, slår det meg jo at rev ikke er et fullt så vanlig syn der hjemme. Og i hvert fall ikke midt i byen.

Reven tok seg ytterligere til rette i London under lockdown i våres, som denne som besøkte Downing Street 29. april. Foto: Matt Dunham / AP

Men her har alle en god revehistorie, for å si det sånn.

For kort tid siden ble to bussjåfører nasjonalhelter etter at de reddet en revevalp fra den sikre trafikkdøden. Den hadde viklet seg inn i en potetgullpose og den lille stakkaren ante ikke hvor den var.

Boris Johnson var forresten borgermester i London da en rev snek seg inn på et soverom sørøst i byen, dro en baby ut av barnesenga og beit av en av fingrene til barnet. Reven ble skutt og Boris ble bedt om å ta affære mot det de økende problemene med rev. Men å skyte flere rev i London vil være uhørt. Protestene ville blitt for store.

De lever som rotter, men ser bare litt søtere ut.

Folk heier på dem i sosiale medier. Urban foxes har mange tilhengere.

Storbritannia i dyp krise

Men altså, helt ærlig. Storbritannia er i en dyp krise og Boris Johnson trenger all den sluhet han måtte ha.

For det første er det en sjanse for at britene blir stående igjen uten noen avtale med EU etter brexit. Det vil i så fall bety enda en økonomisk nedtur, dyrere mat i butikkene, økt arbeidsledighet og krise på boligmarkedet.

Boris Johnson har mye på sin plett i disse dager, skriver London-korrespondent Øyvind Nyborg. Foto: Henry Nicholls / AP

Derfor har Boris Johnson spilt politisk teater på høyt nivå den siste tiden.

For britene ikke bare truet med, men gikk til slutt fra forhandlingsbordet i Brussel i forrige uke. Her i London er de nemlig litt snurt, og føler at de ikke blir behandlet som en selvstendig nasjon, som jo var et ideologisk hovedpoeng bak brexit.

Britene vil bli behandlet som Canada, som har både markedsadgang til EU, sin egen innvandringspolitikk og ingen innblanding fra EU-domstolen om det skulle bli noe bråk mellom partene. Litt drama funket. EUs sjefforhandler Michel Barnier kom etter noen dager krypene til London med en tweet der han lovet å gi gass i forhandlingene.

EUs sjefforhandler Michel Barnier har lovet en intens innspurt av brexit-forhandlinger med britene. Foto: Simon Dawson / Reuters

Britene lyktes og et stykke på vei med å tvinge EU til å si at det må et kompromiss til fra begge parter for at det skal bli noen avtale.

Det vanskeligste er fisk og om britene skal få lov til å subsidiere egne næringer etter brexit.

Mye på spill

Svært mye står på spill akkurat nå. Koronapandemien har tvunget gjelda og arbeidsledigheten til et nivå vi ikke har sett siden finanskrisen i 2008. Puber, flyselskap og industribedrifter går over ende. Pengene renner ut av statskassa til nye krisepakker, men det har dessverre ikke hindret en ny bølge av smitte og tusenvis av nye koronadødsfall.

Store deler av England, Skottland og Nord-Irland er under svært strenge koronatiltak på et nivå vi ikke kan forestille oss i Norge, mens Wales lukket landet helt ned i går kveld.

Slik jeg har lært briter å kjenne, så drikker de seg fulle på fredag, går på fotballkamp lørdag, reparerer i en park eller pub på søndag, og går på treningssenter på mandag. Koronaen har fratatt britene denne essensielle delen av sin nasjonale kultur. Det går naturligvis utover den mentale helsen til folk. Øyvind Nyborg, NRKs London-korrespondent

Stenger ned land og byer

I Wales er tanken å bruke høstferien til skolene som en mulighet til å ta en omstart av hele samfunnet. Meningen er å forsøke å få kontroll på smitten til jul, selv om vi alle innerst inne vet at juleselskapene for lengst er avlyst i år.

E pubeier i Cardiff stenger dørene for de neste 17 dagene grunnet nye, strenge lockdown-regler. Foto: Geoff Caddick / AFP

En ny lockdown gir også en mulighet til å rette de verste feilene med et delvis skandaløst koronatest- og smittesporingsarbeid. Det har blant annet kommet fram at myndighetene registrerer nye smittetilfeller for hånd, og bruker excelark på gamle pc-er som kneler. Det måtte gå galt, som mye annet her for tiden.

Mange lider økonomisk og mentalt

Koronaen går utover en befolkning som allerede strir med sitt. En by i England hadde over 2.300 koronasmittede per 100.000 denne uken. Det er munnbindbruk overalt, du kan ikke gå på besøk til noen, få besøk eller møte en venn på puben. Det er mye angst og tapre smil bak maskene.

Slik så det ut i Cardiff fredag kort tid før landet gikk inn i sin andre nedstengning på grunn av koronaviruset. Foto: Geoff Caddick / AFP

Med snart 45.000 koronadøde så langt er Storbritann blant de hardest rammede landene i verden.

Mange er sinte og frustrerte. For trass omfattende tiltak, går smittetallene i feil retning. Og folk spør seg da om det om det egentlig er vits å stenge puben eller treningssenteret?

Verst i de fattigste områdene

De hardest rammede områdene av korona er også noen av de fattigste i England. Verst er det i Liverpool, Manchester, Lancashire, og South Yorkshire.

I dette britiske rustbeltet stod gamle arbeiderparti-bastioner for fall ved forrige valg og mange stemte på Det Konservative partiet for første gang. Etter ti år med smalhans og kuttpolitikk etter finanskrisen, skulle endelig folk se lyst på livet igjen. Britisk storhet skulle reise seg fri fra EUs lenker. Boris Johnson lovte 13 nye sykehus, penger til veier, skole og 4G.

Folk i Liverpool lever under landets foreløpig strengeste nivå før total lockdown. Foto: Paul Ellis / AFP

Istedet er Storbritannia det landet i Europa som sliter mest økonomisk på grunn av pandemien. Boris Johnsons nye wonderboy, finansminister Rishi Sunak, har allerede gitt signaler om økte skatter neste år. Arbeidsledigheten går raskt opp.

Det er frykt for at vi kan se massearbeidsledighet på linje med da gruvene ble stengt på 80-tallet under Margaret Thatcher.

Mot denne bakgrunnen er det få som tror ikke britene blir enige med EU til slutt. No deal vil ramme for hardt. Men forvent deg mer politisk drama nå i innspurten. Tiden vil vise om det var særlig lurt å forlate den europeiske union.

Den som rever får se.