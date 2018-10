En politibetjent drept og seks såret i gisseldrama i USA

Gisseldramaet varte i to timer onsdag kveld i området Vintage Place vest i byen Florence. Mannen skjøt tre politifolk da de forsøkte å pågripe ham basert på en arrestordre.

Han skjøt ytterligere fire politifolk som kom til stedet for å bistå. en av disse ble drept, opplyser sheriff Mike Nunn.

Gisseldramaet varte i to timer onsdag kveld i området Vintage Place vest i byen Florence. Ingen av barna ble såret. Foto: Sean Rayford / AP

Ingen av barna såret

Politiet måtte bruke en skuddsikker bil til å hente ut de sårede politifolkene. Samtidig holdt mannen flere barn som gisler.

– Skyteepisoden er over, og en mistenkt gjerningsperson er pågrepet. Vi ber alle holde seg unna Vintage Place ettersom en etterforskning pågår, skrev sheriffen i Florence på Twitter onsdag kveld.

Politiet vil ikke si noe om hvorfor det ble utstedt arrestordre på mannen før skyteepisoden fant sted. Ingen av barna ble såret.

Tilstanden til flere av de politiansatte som er såret, beskrives imidlertid som alvorlig, ifølge ABC News , som har snakket med rettslegen i Florence fylke.

En politibetjent er skutt og drept og seks andre politifolk ble såret da de konfronterte en gjerningsmann som holdt barn som gisler i Sør-Carolina i USA. Foto: Sean Rayford / AP

Drept etter 30 år i tjeneste

Den drepte politimannen, Terrence Carraway, feiret nylig 30 år som politibetjent i Florence. Politisjef Allen Heidler og sheriff Kenney Boone var alvorstynget da de møtte pressen i etterkant av skytingen.

– Jeg vil at dere skal be for familien til den modigste politibetjenten jeg noensinne har kjent, sa Heidler, som tok til tårene.

President Donald Trump sendte sine kondolanser til de pårørende etter hendelsen.

– Mine tanker er med politiet i Florence. Vi er for alltid takknemlige for det våre politifolk gjør, skrev han på Twitter.