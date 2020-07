En pilegrimsferd til Mekka preget av smittevern

Det er nå tiden for en av islams fem søyler, pilegrimsreisen hajj til Mekka. Hvert år kommer muslimer fra hele verden for å gjennomføre en serie ritualer, blant annet å sirkle rundt Kabaen, den sentrale helligdommen.

I år er det en kraftig redusert utgave av hajj. Få har mulighet til å reise til Mekka, men det er enda færre som slipper til. Myndighetene i Saudi-Arabia har pålagt svært strenge restriksjoner, og det er bare 10.000 personer som får besøke hovedmoskéen, ifølge BBC.

En due flyr over det vanligvis smekkfulle området rundt hovedmoskéen i Mekka i år. Foto: STR / AP

Pilegrimene sirkler rundt Kabaen i hovedmoskéen, utstyrt med paraplyer mot solen. Pilegrimene må følge merker på bakken for å opprettholde distansen til hverandre. Foto: STR / AFP

Hajj Ekspandér faktaboks Pilegrimsferd til Mekka, en av islams fem søyler (religiøse plikter).

En plikt for alle voksne muslimer som er praktisk og økonomisk i stand til det.

Pilegrimsferden feires hvert år i den tolvte måned i det islamske år dhu-l-hijja.

Målet er Kaba i moskeen i Mekka (Saudi-Arabia).

Byen er et hellig område (haram), og pilegrimene må overholde bestemte rituelle regler.

Planter og dyr er fredet, og bare muslimer har adgang. (Kilde: Store Norske Leksikon)

Det meste er forskjellig i år. Det er bare utenlandske innbyggere i Saudi-Arabia og saudiarabere i alderen 20 til 50 som får delta.

Alle pilegrimer går med munnbind, og holder distanse til hverandre. Normalt ber pilegrimene skulder til skulder.

I tillegg har alle de tilbedende gjennomgått karantene og en omfattende helsesjekk, og alle områdene de besøker blir grundig vasket.

En gruppe kvinner ber i hovedmoskéen, med god distanse til hverandre. Foto: STR / AFP

Gulvet i hovedmoskéen blir grundig vasket før pilegrimene slipper til. Foto: AP Photo

Saudi-Arabia er nemlig hardt rammet av koronaviruset, iallfall i forhold til resten av Midtøsten. Kongeriket har nå mer enn 270.000 tilfeller og 3000 døde.

Det har tidligere vært terrorangrep og flere personer som har blitt trampet i hjel under hajj. Disse hendelsene var kriser for Saudi-Arabias innflytelse, og myndighetene vil for all del unngå en ny katastrofe.

Menn ber i hovedmoskéen, med munnbind, sosial distanse og en egen pakke gratis hygieneprodukter. Foto: AFP

En gruppe kvinner med spesiallagde klær som dreper bakterier sirkler rundt Kabaen. Foto: AFP

Derfor har arrangørene ikke spart på noen ting. Det er rikelig med beskyttelsesutstyr og hygieneprodukter.

– Vi gir hajj-pilegrimene alt de trenger, helt gratis, sier en statssekretær ved det saudiarabiske helsedepartementet, Dr. Abdullah Assiri, til CNN.

Helsepersonell deler ut vann til pilegrimene. Foto: STR / AFP

Pilegrimene er også utstyrt med et armbånd som overvåker deres bevegelser, og iført spesialdesignede klær. Klærne skal ha nanoteknologi som hjelper til å drepe bakterier.

Amr Al-Maddah, som har ansvaret for å planlegge årets hajj, sier at klærne trolig har liten effekt, men likevel er et sikkerhetstiltak.

– Akkurat nå er det teknologien som gjør at vi kan klare å gjennomføre hajj. Vi tar alle grep som er mulige for å sørge for at denne pilegrimsferden ikke vil føre til noen smittetilfeller eller dødsfall, sier al-Maddah.