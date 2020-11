Angrepet skjedde ved Schwedenplatz i sentrum av Wien, i et område hvor det blant annet ligger en synagoge. Øyenvitner sier at det ble avfyrt flere skudd ved synagogen like før klokken 20 mandag kveld.

Ifølge rikskringkastingen Örf skal en politimann som holdt vakt utenfor synagogen, være kritisk skadd. Flere andre skal være såret.

Avisen Kronen Zeitung skriver at en av gjerningsmennene skal ha hatt et bombebelte og sprengt seg selv i luften. Dette er ikke bekreftet av politiet.

Et øyenvitne, som vil være anonym, forteller til kringkasteren ORF at han hørte noe som lignet på en eksplosjon. Deretter så han en person som løp og som skjøt vilt rundt seg med automatvåpen.

– Han løp mot Schwedenplaz og fortsatte å skyte vilt der. Så kom politiet og skjøt.

VIDEO: Denne videoen ble delt i sosiale medier mandag kveld, og viser etter alt å dømme skytingen utenfor synagogen. Innholdet er ikke verifisert av politiet. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Denne videoen ble delt i sosiale medier mandag kveld, og viser etter alt å dømme skytingen utenfor synagogen. Innholdet er ikke verifisert av politiet.

Innenriksminister: Trolig et terrorangrep

Flere personer er døde i skytingen, sier en TV-reporter fra kanalen Örf på en direktesending, og viser til politikilder.

Østerrikes innenriksminister sier til TV-kanalen at det antas at skytingen er et terrorangrep.

– Det er skadde og trolig drepte i skytingen, sier innenriksministeren til ÖRF.

Ministeren legger til at det antas at skytingen skal ha blitt begått av flere personer.

Ifølge TV-stasjonen Puls24 opplyser innenriksdepartementet i Østerrike at en angriper skal være arrestert.

Kronen Zeitung skriver at det skal være flere gjerningsmenn på frifot. Politiet i Wien ber folk om å holde seg unna sentrum av byen.

Usikkert om synagogen var et mål

Politiet opplyser på Twitter at det har vært flere skuddvekslinger i sentrum av Wien. Enkelte østerrikske medier melder også om skyting flere steder. Det er foreløpig uklart hvilken sammenheng – om noen – dette har med skytingen ved synagogen.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skriver en av lederne i det jødiske trossamfunnet på Twitter at det foreløpig ikke er avklart om angrepet var rettet mot synagogen. Lederen påpeker at synagogen og tilhørende kontorer var stengt på tidspunktet angrepet skjedde.

Nyhetsbyrået AP er inne på det samme, og skriver av innøledende meldinger om at angrepet var rettet mot synagogen ikke har latt seg verifisere.

Politiet sperret av flere kvartaler i forbindelse med politiaksjonen i sentrum av Wien mandag kveld. Foto: Leonhard Foeger / Reuters