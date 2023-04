Én person død og flere skadd etter at parkeringshus kollapset i New York

Et parkeringshus har kollapset på Manhattan i New York tirsdag ettermiddag.

– En person er bekreftet død og minst fem andre har blitt skadet. Fire av dem har blitt fraktet til sykehus, og en person nektet medisinsk behandling, forteller byens borgermester Eric Adams på en pressekonferanse.

De frykter flere mennesker kan være fanget i bygningen.

Video fra åstedet viser at flere biler er stablet på hverandre blant betong, skriver CBS News.

Hendelsen fant sted rundt klokken 16.00 lokal tid.

Det fire etasjer høye parkeringshuset kollapset ved 16-tiden. Bygningen ligger nær City Hall, Brooklyn Bridge og New York-børsen.

Skjermdump fra Twitter som skal vise flere biler i et parkeringshus som kollapset på Manhattan i New York tirsdag 18. april 2023.

Det skal være det øvre nivået på parkeringshuset som har kollapset.

Nødetatene har evakuert nabobygninger til parkeringshuset som blant annet er Pace University.

Myndighetene i New York ber publikum holde seg unna området.

Skjermdump fra City of New York på Twitter. Politiet ber publikum holde seg unna området der en bygning har kollapset.

Ustabilt

Arbeidsforholdene for brannetaten er utfordrende både fordi bygningen er ustabil og fordi det er fare for eksplosjoner fra bilene.

Mannskap fra brannetaten ble senere beordret ut av parkeringshuset på grunn av faren for ytterligere ras.

New York-ordfører Eric Adams mens han snakker på scenen til et parkeringshus som kollapset på nedre Manhattan, New York City, 18. april 2023. Foto: PETER GERBER / AFP

– Bygningskonstruksjonen er så ustabil at vi ikke kan ha våre ansatte fra redningstjenesten i bygningen nå, sier byens borgermester Eric Adams.

Han legger til at de har tatt i bruk drone for å få oversikt over området, da de frykter at flere personer kan være fanget i bygningen.

De har også sendt inn robothunder i søk etter skadde.

Redningstjenestene jobber med å finne ut hvilke forretninger og selskaper som bruker parkeringshuset, for å gjøre rede for alle ansatte.