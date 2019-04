Akihito er den første keiser på over 200 år som abdiserer. Han gjør det på grunn av sviktende helse og alderdom.

Gamlekeiserens regjeringstid gikk under navnet «fredens oppnåelse». Mottoet som regjeringen har tildelt den nye keiserens æra kan oversettes med «vakker harmoni» eller «orden og harmoni».

Den keiserlige familie under fødselsdagen til keiseren i 2010. Fra venstre ser vi kronprins Naruhito, keiser Akihito, kronprinsesse Masako og keiserinne Michiko. Foto: KIM KYUNG-HOON / Reuters

Det er ikke keiseren selv som bestemmer hva mottoet skal være. Forslaget kommer fra en gruppe forskere og eksperter som har sittet sammen og funnet det de mener er best egnet.

Slitsom feiring

Og den nye æra skal feires grundig. Derfor har de fleste japanere fått hele ti dager fri for å følge med på markeringene. Det er uvanlig i et land med få ferier og fridager.

Men om lag halvparten av japanere blir stresset over å ha så mye fri, viser meningsmålinger gjengitt i Washington Post. De vet ikke helt hva de skal ta seg til over så lang tid, uten å være på jobb.

De nærmeste dagene er også noe folk i servicesektoren ser fram til med blandede følelser. Riktignok får de jobbe, men til gjengjeld ekstra mye når festlighetene pågår.

Ivrige rojalister på vei opp en trapp på en jernbanestasjon i Tokyo for å sikre seg en god plass for se kronprinsparet ankomme stasjonen i mars i år. Foto: ISSEI KATO / Reuters

Overgangen fra én keiser til en annen skjer over to dager. Tirsdag abdiserer Akihito. Sønnen Naruhito overtar verdigheten på onsdag. Da skal han få tildelt det keiserlige sverdet, juvelen og et antikt speil under en høytidelig seremoni.

Og mottoet for den nye keiserens tid skal pryde mynter, kalendere, sertifikater og offisielle dokumenter.

Kong Harald og keiser Akihito under det norske kongeparets statsbesøk i Japan 25.–31. mars 2001. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

En populær reformator

Mye har skjedd siden Keiser Akihito overtok «Krysantemumtronen» i 1989. Han har sammen med keiserinne, Michiko, modernisert det tradisjonsbundne keiserriket, nærmet seg folket og bidratt til å øke oppslutningen om monarkiet.

Keiser Akihito og keiserinne Michiko danser under en veldedighetsmiddag i Tokyo i 2013. Foto: JAPAN POOL / AFP

Akihito banet vei ved å gifte seg med en kvinne fra «folket», Michiko Shoda, datteren av en forretningsmann. Han har også imponert mange med sine fredsbudskap. Keiseren har beklaget Japans rolle under andre verdenskrig.

Hans utspill har til tider opprørt dem som nærmest ser på keiseren som en guddommelig skikkelse, som bare bør sees på med ærefrykt. Men han har samtidig vunnet bred respekt og blitt svært populær hos mange andre japanere.

En av keiserens gardister foran palasset i Tokyo. Foto: KIM KYUNG-HOON / Reuters

Keiser Akihito ble født i 1933 og overtok i tronen i 1989 etter sin far keiser Hirohito, som hadde hatt den siden 1926.

Omtanke og omsorg

Keiserinnen har høstet respekt for sine møter med ofre for naturkatastrofer og andre mennesker som har opplevd lidelse.

Etter jordskjelvet og tsunamien som rammet Japan i 2011 og den påfølgende katastrofen ved atomkraftverket Fukushima, holdt keiser Akihito en TV-tale for å berolige sine landsmenn. To måneder senere besøkte keiserparet selv Fukushima-kraftverket.

Også da han i en TV-tale i 2016 ba japanerne om å få lov til å abdisere, brøt Akihito med tradisjonen og tvang regjeringen og de folkevalgte til å endre loven som slo fast at keisere måtte sitte til sin død.

Kronprins Naruhito snakker med venner fra Merton College i Oxford i 1983. Foto: AP

Japans nye keiser Naruhito har lovet å legge seg på samme linje som faren, ved å vise omtanke og omsorg for landsmenn som sliter.

Han blir den første keiser som har studert i utlandet. Naruhito var to år ved et universitetet i Oxford. Han lot seg imponere over hvordan europeiske kongehus hadde utviklet en mer avslappet og folkelig relasjon til sine landsmenn.