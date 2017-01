Seks mennesker ble drept og åtte såret i søndagens angrep. Moskeen er én av seks i Quebec by og har rundt 5.000 medlemmer.

Politiet i Quebec har tatt hånd om to personer i etterkant av angrepet. Tidligere ble det meldt at begge var mistenkte. Mandag kveld opplyses det imidlertid at kun én av dem har denne statusen, skriver AP. Den andre betraktes som vitne.

Det bekreftes på provinspolitiets Twitter-konto.

«SQ bekrefter at bare en av personene arrestert i går kveld i forbindelse med drapet på Quebec anses som mistenkt.»

Ifølge øyenvitner var det tre skyttere, men politiet mener det kun var to skriver Reuters.

Statsminister Justin Trudeau har sagt at udåden må regnes som en terrorhandling.

– Vi fordømmer denne terrorhandlingen mot muslimer, sa han i en uttalelse etter angrepet søndag kveld lokal tid.

Ingen av de pågrepne har tidligere rulleblad, ifølge politiet. Motivet er foreløpig ukjent.

Politisjef i Quebec Robert Pigeon sa ifølge CBC at det ikke var noen spesifikk trussel mot Quebec, og at trusselnivået i Canada ikke er endret. Det anses nå å være moderat.

Også fra norsk hold har det kommet fordømmelse mot angrepet, både fra utenriksminister Børge Brende (H) og NATO-sjef Jens Stoltenberg.

– Mine tanker er med ofrene, deres familier og alle canadiere, skriver Brende (H) på Twitter.