Én million evakueres før orkanen Florence når USA

Klokken fem tirsdag morgen, norsk tid, var senter av orkanen Florence 1700 kilometer øst-sørøst for Cape Fear i delstaten Nord-Carolina.

Vedvarende vindstyrke ble målt til 220 kilometer i timen.

Florence beveger seg mot land med en hastighet på 20 kilometer i timen.

RASENDE ØYE: Den nye GOES-E satellitten har ett teleskop som kan fange opp ekstreme detaljer i orkanen Florence. Video fra NOAA. Du trenger javascript for å se video. RASENDE ØYE: Den nye GOES-E satellitten har ett teleskop som kan fange opp ekstreme detaljer i orkanen Florence. Video fra NOAA.

Den amerikanske værvarslingen NOAA melder at systemet vil komme over land lokal tid tidlig på morgenen fredag.

Det er når sentrum med de mest ødeleggende vindene treffer fastlandet, men lang tid i forveien vil effekten av orkanen være farlig, melder NOAA.

PEKER MOT NORD-CAROLINA: I advarselen fra NOAA kan det se ut til at Florence vil treffe delstaten, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til dette. Foto: NOAA

Kan bli kategori fem

Orkanen fortsetter å øke i styrke og vil nærme seg kategori 5-orkan, den sterkeste orkankategorien.

Slike ekstremvær har potensial til å forårsake katastrofale ødeleggelser, advarer USAs nasjonale orkansenter (NHC).

– Poenget her er at det med stor sikkerhet kan slås fast at Florence vil bli en stor og ekstremt farlig orkan, uavhengig av eksakt vindstyrke, heter det i uttalelsen fra NHC.

NOAA antar at Florence på ettermiddagen onsdag, norsk tid vil ha en vindstyrke på 250 kilometer i timen.

Det er rett under kategori fem, og det er usikkerhet knyttet til anslagene.

Evakueres

Guvernør Henry McMaster i Sør-Carolina har besluttet å sende ut ordre om evakuering til opptil én million innbyggere i delstaten ved den amerikanske østkysten.

Guvernør Roy Cooper i nabodelstaten Nord-Carolina har gått ut med advarsler mot kraftig vind, stormflo langs kysten og oversvømmelser på øyer i området.

245.000 innbyggere i lavtliggende kystområder av delstaten Virginia fikk evakueringsordre mandag kveld fra guvernør Ralph Northam.

På en pressekonferanse sa han at folk må forlate husene sine fra klokka 8 tirsdag morgen. Områdene er det mest utsatte for stormflo og oversvømmelser, men Northam har advart om at orkanen vil berøre hele delstaten.

MEGET STORT SYSTEM: Orkanen Florence sett fra Den internasjonale romstasjonen ISS. Foto: AP

Flyselskaper på ballen

Den amerikanske marinen har gitt ordre om at omkring 30 skip som til vanlig er stasjonert i delstaten Virginia, skal stikke til sjøs for å unngå orkanen.

Flyselskapene American Airlines og Southwest Airlines har erkjent situasjonen.

Reisende som i perioden onsdag til søndag skulle fly til og fra områdene som ventes å bli berørt av orkanen, kan nå endre planene sine vederlagsfritt.

Flyselskapene Delta og United hadde ikke lovet å droppe avbestillingsgebyret.

TRE STORMER SAMTIDIG: Orkanen Isaac ble i natt nedgradert til tropisk storm, så nå er det bare to orkaner i Atlanterhavet. En ny tropisk storm kan komme utenfor Mexico i denne uken. Foto: NOAA

Flere uvær

Parallelt med forberedelsene på fastlandet i USA, pågår overvåking av en annen tropisk syklon. Den har fått navnet Olivia og er ventet å nå Hawaii i løpet av nærmeste døgn som en kraftig storm.

I Atlanterhavet er det i tillegg til Florence to kraftige uvær, orkanen Helene og den tropiske stormen Isaac.

Isaac nærmer seg nå Karibia, mens Helene har satt kurs nordover i Atlanterhavet, og ser ikke ut til å bli en fare for folk på land.

Det er også et stort lavtrykksområde utenfor Yucatán-halvøya som kan utvikle seg til en tropisk syklon i løpet av uken, melder NOAA.