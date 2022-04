Fredag denne uken var jeg på jakt etter Marine Le Pen. Rett før midnatt dagen før hadde presseteamet hennes gitt oss en nokså uklar beskjed om hvor valgkampavslutningen skulle finne sted: «I nærheten av Abbeville». Dagen etter kom kontrabeskjeden da vi satt på det første morgentoget: «Oppmøte i Montreuil-sur-mer, ved bensinstasjonen». Etter tre kvarter i taxi – ved bensinstasjonen – var en gruppe franske journalister i ferd med å sette seg i bilene. Det var ikke her likevel, men i en by en halvtime lenger nord.

«De gjør alltid dette», sa en kollega og himlet med øynene. «For å unngå at demonstranter får tid til å organisere seg.»

Sol og glede til ære for en enorm mengde fotografer. Foto: Simen Ekern

Ved det store markedet i Étables var det ingen demonstranter. Mange blide grønnsakhandlere, derimot. Og et intenst kaos av fotografer, sikkerhetsvakter og selfie-ivrige tenåringer, barn, foreldre og pensjonister. Midt i det kaoset skred Marine Le Pen fram. Hun hilste til høyre og til venstre og smilte bredt til alle. «Dere har et enkelt valg: Macron eller Frankrike», slo hun fast. Den aller siste valgkampdagen i det som kan bli Le Pens siste valgkamp var i gang.

Forakt for folket 1

I begynnelsen av valgkampen hadde Marine Le Pen så store startvansker at jeg trodde hun hadde tapt før hun hadde kommet ordentlig i gang. Nykommeren Eric Zemmour, den uredde, skandaløse spaltisten og TV-personligheten, virket liksom bedre tilpasset en kaotisk og grenseløs samtid.

Mens Marine Le Pen har gjort ytre høyre-partiet sitt rundere i kantene, kom Zemmour brasende inn fra et sted enda lenger til høyre, væpnet med kompromissløse utspill og sans for støy. Da jeg så ham første gang på et valgmøte i Lille en regnfull oktoberformiddag, hadde han publikum med seg.

Eric Zemmour lå an til å gjøre et brakvalg før det raknet mot slutten av valgkampen. Foto: Simen Ekern

Zemmour ville samle høyresiden på en ny måte. Han ville ha med både det etablerte borgerskapet og den nye ytre høyresiden – de som liker dramatiske undergangsfortellinger om hvordan muslimer tar over vesten. På kjøpet ville han også ha med la classe populaire. De mindre privilegerte klassene er ikke lenger opptatt av klassekamp, sa han på scenen den formiddagen. De vil heller forsvare seg mot å bli skiftet ut med andre folkeslag.

Så var det likevel ikke det folk flest var mest opptatt av. Frykten for dårlig råd lå milelangt foran innvandring når franskmenn listet opp hva de er bekymret for i år. Marine Le Pen satset i stedet på kjøpekraft og bensinpriser.

Senere den høsten hevdet Marine Le Pen at Zemmour egentlig forakter folk med lavere lønn og mindre prestisjefylt utdanning.

«Eric Zemmour har ingen mulighet til å komme videre til andre runde», sa hun da jeg spurte henne på en pressekonferanse i Brussel. Hun virket mer overbevist enn jeg kunne se hun hadde dekning for. Men det var tydelig at Le Pen ikke hadde tenkt å gi fra seg ytre høyre-tronen uten kamp.

Presidenten er heller ikke fremmed for å bli med på en selfie eller tusen. Foto: Christophe Ena / AP

Russisk rulett

Russlands invasjon av Ukraina endret den franske valgkampen på dramatisk vis. Først og fremst for president Macron, som gjorde et kraftig byks på meningsmålingene. Kanskje var det en effekt av at velgere ofte samler seg rundt den som leder landet i krigstider. Kanskje var det de andre hovedkandidatenes tidligere fascinasjon for Putin som skremte.

Uansett virket valget plutselig avgjort. Og Emmanuel Macron hadde ikke en gang startet valgkampen.

Motstanderne freste, og mente Macrons manglende vilje til å stille til debatter på TV viste hans forakt for demokratiet. Han hevdet, ikke uten en viss rett, at det ikke er tradisjon i Frankrike for at presidenten debatterer i hytt og vær før i andre runde av valget.

For en president som blir beskyldt for å ha et oppblåst selvbilde, der både Napoleon og Jupiter er nevnt som mulige forbilder, var det likevel en strategi med potensielle nedsider.

Da han først presenterte valgprogrammet sitt, gjorde han det til gjengjeld så grundig at han holdt på å slite ut et samlet pressekorps.

Skal man først presentere valgprogrammet, kan man like gjerne gjøre det litt grundig. Fire timer og et kvarter brukte Emmanuel Macron.

Den besynderlige pressekonferansen

Vi var 250 akkrediterte journalister og fotografer samlet i et konferansesenter i Aubervilliers rett utenfor Paris. Det var 17. mars, og endelig skulle president Macron forklare landet hva slags planer han har for Frankrike hvis han skulle bli gjenvalgt. Og de planene skulle ikke pakkes inn i korte effektive slagord.

Etter halvannen time var han inne på den andre aksen i den tredje hovedlinjen i den tredje søylen i midten av kjernen i programmet, da han kikket ivrig ut mot salen: «Dere må bare si fra hvis det er noe som ikke er klart!»

Etter hvert ble det tid til spørsmål. Og endeløse, detaljerte svar. Etter to og en halv time kom han inn på distriktslegenes ønske om mer samvær med kolleger. Deretter var vi innom matsikkerhet på Guadeloupe.

Rundt tre timer inn i arrangementet begynte jeg å se febrilsk etter en kaffekopp eller en flaske vann. Men det var ingen pause i sikte.

Nå så Emmanuel Macron enda mer morgenfrisk ut enn da han startet. Han gestikulerte voldsomt mens han snakket om presidentembetets uskrevne lover. Han smilte bredt da han snakket om forenklede prosedyrer i hjemmehjelpen. Etter å ha vært innom cannabis og Mali helt på tampen, klokket vi inn på fire timer og femten minutter.

Det var imponerende, på en måte, men var det effektivt? Det var ikke vanskelig å se at seansen kunne fremstilles som bedrevitersk.

Arrogant, kanskje.

Forakt for folket 2

Marine Le Pen dyrket slike beskrivelser av Macron for alt de var verdt. «Et av hans karaktertrekk er en dyp forakt for franskmenn», sa hun i et av sine siste intervjuer da valgkampen nærmet seg slutten.

En annen verden er mulig, lød slagordet til ytre venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon

Folkets selvutnevnte talskvinne hadde fått trøbbel på oppløpssiden da ytre venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon med ett så ut til å fravriste henne plassen i valgets andre og avgjørende runde. Men det ble Le Pen, i år igjen.

I Macron-leiren ble det mer nervøst enn man hadde trodd bare uker tidligere. For avstanden hadde minsket. Le Pen var nærmere makt enn noen gang.

Macron trakk franskmennene tilbake til de siste årenes valgsjokk i sine siste TV-intervjuer før valgkampen ble avsluttet ved midnatt fredag.

Brexit-avstemningen. Valget av Trump. Hvordan hadde hjemmesitterne det, da de oppdaget hva som hadde skjedd? «De våknet opp med dundrende hodepine», sa Macron. «Hvis dere vil unngå det utenkelige, må dere ta et valg».

Med boksehansker (og slips) gjorde Macron det han kunne for å motvirke inntrykket av at han er arrogant og hevet over folk flest. Foto: Francois Mori / AP

Det er ikke godt å si hvor urolige franskmenn i dag egentlig blir, når noen sier «Trump» eller «Brexit» til dem. Og det er ikke lenger utenkelig at Marine Le Pen blir president. Men meningsmålingene har ikke gått hennes vei de siste dagene. Den store TV-duellen, der hun skulle ta inn det tapte, den tapte hun.

Inn i solnedgangen

Ved strandpromenaden i Berck-sur-plage, er det minst én kvinne som er av en annen oppfatning. «Du gjorde en kjempeinnsats i debatten», roper hun. Marine Le Pen smiler. Den enorme massen av fotografer, sikkerhetsvakter og tilhengere har forflyttet seg til denne byen ved havet i Nord-Pas De Calais.

Det er selfier nok til alle. Foto: Simen Ekern

Det er ett av områdene i Frankrike Marine Le Pen alltid har gjort det godt, og det er her ytre høyre-politikeren skal avslutte sin smilende innsats. En rask tur innom det lokale sykehjemmet, der pasienter i rullestol sitter på rekke og rad for å hilse på. Så en eviglang tur langs stranden. Det er selfier nok til alle. Solen varmer gjennom et tynt skydekke. Vi nærmer oss «Sunset bar», der dagen skal avsluttes. «Vi må bevare håpet», sier Le Pen til en tilhenger. Hun vinker og smiler helt til hun blir geleidet inn i en hvit bil og kjører av gårde, inn mot Paris.