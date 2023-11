En folkevandring fra Gaza by til sør – så mange brente lik og kroppsdeler langs veien

Ifølge den israelske hæren IDF har det i dag vært harde kamper med Hamas i Gaza by.

De publiserer bilder som skal vise ødelagte tunneler.

Andre bilder viser ødelagte liv, mennesker som har forlatt alt de eier.

– Der vi gikk, så vi mange lik langs veiene og i biler langs veikanten. Det var brente lik og kroppsdeler, og stridsvogner på begge sider av veien, forteller mor Umm Hassan til det lokale teamet NRK samarbeider med.

Umm Hassan forteller om flukten sørover fra Gaza by. Foto: Abu Kmail

Hun og resten av familien Abuhajar på 16 personer, håper å finne trygghet i sør, i Khan Younis.

– Det var bombing i 24 timer i døgnet. Så traff splinter huset vårt. Da var det nok, sier Umm Hassan.

– De bombet oss med tønnebomber, forteller en gråtende mann, og peker på de mange barnebarna sine.

Dette skal være en tunnel tatt i bruk av Hamas, ifølge det israelske forsvaret. Foto: IDF

50.000 drevet på flukt på én dag

Nå foregår en massiv folkevandring fra nord til sør.

Rundt 50.000 palestinere har det siste døgnet lagt på flukt, sier IDF. Totalt er det nå 1,5 millioner internt fordrevne, ifølge FN.

Noen av dem er så heldige å ha et kjøretøy.

Bilene er gjerne skrantende og overbelastet, men de ruller.

Andre tyr til esel og kjerre. Noen sykler. Dyrebare eiendeler stues inn i trillekofferter, barnevogner og rullestoler.

De minst heldige har bare sine egne ben å gå på, hele den 24 kilometer lange veien fra Gaza by til Khan Younis.

De søker trygghet i sør, selv om det også der er luftangrep. Selv om det også der mangler mat, vann og medisiner.

De forlater husene sine og det meste de eier.

– Vi fikk ikke sove. Vi fikk aldri hvilt. Jeg vet ikke hvor vi skal ende opp, sier Umm Hassan.

Veien fra Gaza by til Khan Younis er omtrent 24 kilometer lang.

BBC: Fluktveien bombarderes tungt

Hovedveien fra Gaza by til Khan Younis heter Salah al-Din.

Ifølge BBC Verify er det ikke bare Gaza by som angripes av israelske styrker. Også Salah al-Din-veien ser ut til å ha blittt skadet flere steder.

Det viser verifiserte bilder fra sosiale medier og satellitter. Israelske stridsvogner har blitt filmet i ferd med å angripe en bil som prøvde å rygge unna på veien.

IDF sier de forsøker å unngå å ramme sivile, men flere vitner forteller å ha sett lik på veien. IDF har foreløpig ikke kommentert disse påstandene.

Nå har flere av flyktningene begynt å veive med hvite flagg for å unngå å bli angrepet på veien.

Fire timers pauser

Israelske styrker nærmer seg gradvis kjernen av Gaza by.

Mange titusener av flyktninger har nå samlet seg rundt de store al-Shifa og al-Quds-sykehusene i Gaza by. De frykter israelske luftangrep og gatekamper.

Samtidig hevder Israel at Hamas har store militærbaser under sykehuset. Israel har ikke fremlagt konkrete bevis for dette, og har tidligere angrepet sykehus med samme begrunnelse.

IDF angriper et mål i det nordlige Gaza. Foto: IDF

Torsdag kveld ble det ifølge USA klart at Israel vil innføre daglige fire timers pauser for å tillate sivile å flykte i trygghet. Det sier talsperson for Det hvite hus, John Kirby.

Pausene er et resultat av intense forhandlinger. Akkurat nå pågår slike diskusjoner i Qatars hovedstad Doha, mellom Qatars statsminister og lederne for Mossad og CIA.