Den tyske teatergruppen Schaubühne hadde tre forestillinger i den kinesiske hovedstaden Beijing, men fikk vite at tekniske problemer gjorde at de ikke kunne vise sin tolkning av Ibsens En folkefiende i Nanjing.

– Publikums reaksjoner er trolig den egentlige grunnen, sier Schaubühnes direktør, Tobias Veit til NRK.

Traff en nerve

Allerede etter første forestilling i Beijing ble teatergruppen innkalt til en samtale. Skuespillerne fikk beskjed om å avlyse oppsetningen eller å kutte ut den delen av stykket der publikum inviteres til å kommentere handlingen.

Kineserne benyttet nemlig anledningen til å kritisere eget samfunn.

SENSURERT: – Det er et veldig politisk stykke som finner klangbunn også i Kina, men vi får reaksjoner fra publikum i alle land på denne oppsetningen, sier teatergruppa Schaubühnes direktør, Tobias Veit, til NRK. Foto: Franziska Sinn

– Publikum snakket om økonomiske skandaler, mangelen på ytringsfrihet, og folk som forsvinner. Selv om de var emosjonelle var de også veldig tydelige, sier Veit på telefon.

Teaterstykket handler om en lege som oppdager at byens vann er forurenset, og vil ordne opp i saken. Innbyggerne frykter at sannheten skal ødelegge for byens inntekter, som er basert på turisme, og prøver å målbinde legen.

Oppsetningen traff en nerve hos kinesere som er opprørt over mangelen på ytringsfrihet og en fri presse, i et samfunn der all opposisjon knebles. Mangelen på ren luft, vann og jord, er også et tema som opptar mange kinesere.

– Det er et veldig politisk stykke som finner klangbunn også i Kina, men vi får reaksjoner fra publikum i alle land på denne oppsetningen, som handler om forholdet mellom individet og et samfunn drevet av økonomisk makt, sier Veit.

FOLKEFIENDE: I teaterstykket oppdager en lege at vannet i byen er forurenset og prøver å løse problemet, men blir kneblet. Foto: Arno Declair

Reaksjoner

Teatergruppen løste problemet med å kutte ut publikumsdeltakelsen, og sensurmyndighetene i Beijing var fornøyd.

Skuespillerne gjorde det likevel tydelig for tilskuerne at en del av stykket ikke lenger var med, ved å stå helt stille og lydløse på scenen i flere minutter.

Da kom det også reaksjoner.

– Frihet til individet, ropte blant annet en eldre herre ut i lokalet.

NASJONALTEATER: Den tyske oppsetningen av Ibsen ble vist i tre dager i Beijing, på The national grand theatre Foto: Petar Kujundzic / Reuters

Teatergruppen fikk likevel vise oppsetningen tre ganger i Beijing, og Veit tror derfor det kan være lokale vurderinger som gjør at Nanjing har fått kalde føtter.

Myndighetene i Kina hadde på forhånd mottatt manus og DVD av teaterstykket, som er regissert av Thomas Ostermeier, men kan ha blitt overrasket av sprengkraften i publikums deltakelse.

Det sterke engasjementet sier mye om Ibsens evne til å speile samfunnsutfordringer, mener Veit.

– Dette viser at Ibsen er en forfatter som har skrevet verk som ikke bare gjelder hans egen tid, men som også er svært relevante i dag, sier Veit.