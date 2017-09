En eneste tv-duell

Debatten sendes samtidig på de fire store tyske tv-kanalene ARD, RTL, Sat. 1 og ZDF søndag kveld klokka 20:15.

Det er ventet at mellom 15 og 20 millioner seere vil se den 90 minutter lange debatten, som ledes av fire programledere.

Diskusjonen vil dreie seg om fire store temaer: migrasjon, utenrikspolitikk, sosial rettferdighet og indre sikkerhet, og svarene får ikke lov til å være lengre enn 60–90 sekunder lange.

Same procedure as every year ...

Siden valget i 2002, er det femte gang en slik tv-debatt arrangeres.

De fire fjernsynssenderne forsøkte seg i år på å få til to tv-debatter og å endre formatet noe, for å få mer plass til spontanitet og utdypning, som de uttrykte det.

Angela Merkels lag nektet imidlertid å delta i det nye, skisserte opplegget, og TV-stasjonene trakk derfor planene, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Da Merkel under sin årlige sommerpressekonferanse ble konfrontert med at rådgiverne hennes hadde diktert betingelsene, og truet med at forbundskansleren ikke ville delta dersom det ble endringer, svarte hun at det er normalt å diskutere betingelsene på forhånd og at hun har vært fornøyd med slik det har vært tidligere.

– Tross alt har vi alltid vunnet etter disse debattene, selv om det ikke har gått like bra for meg underveis, sa hun spøkefullt til et lattermildt pressekorps.

I debatten mot Gerhard Schröder i 2005, ble hun stemplet som defensiv. I debatten mot Frank-Walter Steinmeier i 2009, mente også seerne at sistnevnte gjorde best figur. Det samme skjedde i debatten mot Peer Steinbrück i 2013.

Umulig å stoppe

Merkels uvilje til å delta i flere tv-debatter, henger nok sammen med at hun har tapt de tre siste. TV-debatten er Merkels akilleshæl, skriver FAZ.

Når det kommer til selve valget, har partiet hennes derimot lite å frykte, skal vi tro de siste meningsmålingene. De viser at Kristendemokratene (CDU) har et solid forsprang på 38 prosent, foran Martin Schulz' Sosialdemokratene (SPD) som har 24 prosent.

Etter meningsmålingene å dømme, vil Merkel dermed lett kunne få sin fjerde periode som forbundskansler.

– Det finnes overhodet ikke noen tvil om at Merkel fortsetter som forbundskansler etter valget. Det eneste som kan komme i veien for det måtte være et attentat eller noe biologisk, sier professor i statsvitenskap Gero Neugebauer ved Freie Universitetet i Berlin til NRK.

Süddeutsche Zeitung oppsummerer den kommende debatten slik: den vil verken skade Merkel, eller være til nytte for Schulz.

Usikre velgere

Schulz og hans tilhengere insisterer imidlertid på at valget fortsatt kan gå deres vei, fordi det er så mange velgere som ikke har bestemt seg ennå.

En meningsmåling utført for FAZ, viser at 46 prosent av de stemmeberettigede ikke har bestemt seg, og at velgerne ikke har vært så usikre som dette på 20 år, så kort tid før valget.

Neugebauer mener derimot at dette ikke vil true Merkels posisjon.

– De som ikke har bestemt seg ennå, vil uansett ikke dele seg likt på alle partiene. Tendensen er at tilhengerne til de store partiene, bestemmer seg tidligere enn de som ender opp med å stemme på de små partiene. Det eneste som er vanskelig å spå nå, er nøyaktig hva slags flertall Merkel vil få, sier han.

Don't mention the ...

Partiene til de to debattantene har de siste fire årene sittet i regjeringskoalisjon sammen. Dette har også gjort valgkampen vanskelig, særlig for Schulz.

Hvis han kritiserer politikken som er gjennomført de siste fire årene, kritiserer han samtidig sine egne.

SPD har vært medansvarlig for regjeringen siden 1998, med unntak av da CDU satt i regjering med Fridemokratene (FDP) fra 2009–2013.

Schulz har under valgkampen fokusert på spørsmål om sosial rettferdighet og lovet å kvitte seg med amerikanske atomvåpen stasjonert i Tyskland.

Merkel har fremhevet at det går godt i landet, men også tatt til orde for en tøffere innvandringspolitikk og bedt EU om å forlenge grensekontrollene, som etter planen skulle avsluttes 11. november.

Likevel, de mest åpenbare forskjellene mellom de to er personlighetene, snarere enn de grunnleggende prinsippene i politikken de representerer.

Schulz har i sin kampanje forsøkt å spille på at Merkel mangler personlighet, entusiasme og ikke har kontakt med folket, samtidig som han har fremhevet sin egen trøblete ungdom, samt erfaring i europeisk politikk, skriver Deutsche Welle.

Merkel på sin side har nesten ikke tatt navnet Martin Schulz i sin munn. Konfrontert med dette under sommerpressekonferansen, svarte hun:

– Jeg har da nevnt ham. I hvert fall minst en gang.

Viktig debatt

Merkels store fordel er at hun har ledet Tyskland i tolv år og at det stort sett går godt i landet. Mange heller mot å stemme henne, fordi de da vet hva de får, men med Schulz gjør de det ikke.

Likevel er denne ene tv-debatten viktig.

En undersøkelse gjort av Forsainstituttet for Stern, viser at så mange som 22 prosent sier de kan komme til å bestemme seg for hva de skal stemme, etter å ha sett duellen søndag kveld.



Det vil si 11 prosent av alle de stemmeberettigede, eller rundt 6,8 millioner mennesker.

Etter tv-debatten i 2005, klarte Schröder å lokke til seg ytterligere 2,3 millioner velgere og partiet gikk frem 3,7 prosentpoeng, skriver Focus.

Flertallet av tyskerne er imidlertid overbevist om at Merkel vil vinne søndagens debatt.

Ifølge en undersøkelse ARD har gjort, mener 64 prosent at Merkel vil gjøre den beste figuren, mens bare 17 prosent har troen på Schulz.