En elev pågrepet i Frankrike: Skal ha løsnet skudd mot rektor

L'Express melder at skytingen skal ha skjedd ved videregående skole i den sørfranske byen. Skuddene skal ha falt inne på skoleområdet, sier en kilde til den franske avisen.

Ifølge Reuters er minst to personer skadd i skytingen, ifølge en politikilde. Den franske avisen Le Figaro melder imidlertid at det snakk om minst tre skadde, deriblant rektoren ved skolen.

Politi på stedet opplyser at en person er pågrepet, ifølge flere medier. En politikilde sier at det pågår søk etter en mulig gjerningsmann nummer to, og at de to skal ha løsnet skudd mot rektoren mot skolen.

– En av de to ble arrestert, men den andre flyktet. Det oppstod panikk og elever søkte tilflukt i et supermarked i området, sier den ikke navngitte politikilden til Reuters.

Stenger av området

Politiet i Frankrike sendte ut terrorvarsel etter skytingen i Frankrike. Ifølge lokale medier var imidlertid årsaken til skytingen en disputt mellom en eller to elever og rektoren ved skolen. Foto: DAMIEN MEYER / AFP

Ifølge BBC skal franske myndigheter ha sendt ut et terrorvarsel via en app etter angrepet. Samtidig var politikilder på stedet raskt ut med å påpeke at det var for tidlig at det var snakk om terror.

– Vi hørte et skutt for en time siden. Elitesoldater er på stedet nå. De stenger av området og ber oss om å holde dørene låst. Vi avventer situasjonen, sier eieren av en pizzeria som ligger vis-à-vis skolen til Le Parisien.

Han sier det fortsatt er elever inne i skolebygningen.

Det franske innenriksdepartementet tvitret at situasjonen fortsatt var uavklart ved 13.30-tiden torsdag ettermiddag, og oppfordret publikum til å holde seg unna skolen.

– Disputt med rektor

Klokken 13.38 torsdag ettermiddag norsk tid opplyser lokale kilder til Reuters at skytingen trolig har årsak i en feide mellom to elever, og ikke er relatert til terror.

Den pågrepne er en 17 år gammel skoleelev, ifølge Le Figaro. Han er ikke tidligere kjent av politiet. Avisen skriver at gutten skal ha hatt en disputt med rektor.

Reuters melder at 17-åringen var bevæpnet med en rifle, to håndvåpen og to håndgranater.

Meldingene kommer bare kort tid etter at det ble kjent at minst en ansatt er lettere skadd som følge av en brevbombe ved IMFs kontor i Paris. Det er foreløpig tide som tyder på at det er noen sammenheng mellom de to angrepene.

Terrorberedskapen i Frankrike er fortsatt høynet etter flere angrep de siste årene, både i Paris og Nice. Nice ligger om lag 40 kilometer fra Grasse.