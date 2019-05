2. juledag 1943 utenfor kysten av Nordkapp. I mørket og tåka lyser glimt fra voldsomme smell fra bomber og tunge skipskanoner. Torpedoer sendes ut i den iskalde sjøen.

Den norske torpedojageren KNM «Stord» hoder 22 knop i jakten på det enorme tyske slagskipet «Scharnhorst». I maskinrommet jobber 21 år gamle Trygve Hansen.

– Vi ble fortalt at vi måtte gi alt vi hadde, sier Trygve Hansen.

Etter et langt og brutalt sjøslag sank det tyske slagskipet. 1800 tyske soldater mister livet.

– Da vi seinere kom i land i Skottland følte vi oss to meter høye. Så stolte var vi, sier Hansen.

Krigsveteraner møtes

London 8. mai. Trygve Hansen setter igjen sine sjøbein om bord i et krigsskip, som han gjorde så mange ganger under de harde krigsårene.

Trygve Hansen (97) og Tony Ditcham (97) møtes for første gang etter å ha kjempet side om side mot Nazi-Tyskland for 75 år siden. Foto: Johan E. Bull / NRK

Denne gangen er det for å gå om bord i HMS «Belfast», krigsskipet som ligger som et flytende museum fra andre verdenskrig på Themsen i hjertet av London.

Det er Frigjøringsdagen 8. mai og veteraner som kjempet side om side møtes for aller første gang etter 75 år.

– Det var lenge siden, sier Tony Ditcham (97) og han og Trygve Hansen trykker hverandres hånd.

Ditcham var ansvarlig for kanonbatteriene på engelske HMS «Scorpion» som seilte side om side med «Stord» under slaget ved Nordkapp.

Trygve Hansen var 19 år da han vervet seg til den norske marinen i Halifax i Canada. Hansen som er fra Sandefjord var på hvalfangst da krigen brøt ut og de fikk ordre om å gå til Canada. Foto: Fra privat samling

En gang gikk «Stord» så nær «Scharnhorst» at mannskapet om bord de britiske fartøyene trodde de to skipene skulle kollidere.

Oppgaven deres var å sinke det tyske fartøyets fart slik at det engelske slagskipet «Duke of York» skulle klare å få inn noen solide treffere. Taktikken lyktes.

– Når «Stord» kom opp langs vår side så kunne vi se at de norske sjøfolkene visste hva de drev med. De var profesjonelle sjøfolk. Det var mer enn du kunne si om mine gutter, sier Ditcham.

Mannskapet om bord på KNM «Stord» inspiserer en av skipets torpedoer. Foto: Fra privat samling

Torpedert i den engelske kanal

Den engelske kanal 14. april 1943. Trygve Hansen hadde opplevd verre ting enn slaget ved Nordkapp. Våren før seilte han på det norske marinefartøyet KNM «Eskdale» som eskorterte konvoier i den engelske kanal.

I nærheten av Lizard Head ble den truffet av en tysk torpedobåt. Mannskapet måtte hoppe i sjøen.

– Jeg måtte skli ned skutesida. Det var forferdelig. Men jeg liker ikke å snakke om det der, sier Hansen og ser bort.

Øynene blir røde og fuktige og tankene hans forsvinner et øyeblikk.

Hansen og 25 av de overlevende fra torpederingen bestemmer seg for å forsøke å mønstre på samme skip for å ta opp kampen mot tyskerne videre. Det ønsket får de oppfylt. Slik ble de en del av besetningen på «Stord».

Se livet ombord på Stord her. Du trenger javascript for å se video.

Vil hedre sine falne skipskamerater

London 9. mai. På en kirkegård i London ligger noen rekker med like gravsteiner fra krigens dager. Fire av Trygves skipskamerater som ble drept under et angrep mens de seilte på Eskdale» ble gravlagt her.

Tre av etterlevningene er hentet hjem til Norge, men en ligger der fortsatt.

97-åringen stiller seg foran graven. Tar seg til hjertet før han bøyer seg ned og legger en stor bukett røde roser ved gravstøtten.

– Dette er følelsesmessig sterkt. De var alle mine skipskamerater, sier Trygve.

Trygve Hansen (97) besøker minnesmonumentet over falne norske krigsseilere i handelsflåten. Stenen ligger i Hyde Park i London. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Traff kjærligheten i London

London mai 1943. Etter torpederingen av «Eskdale» ender Trygve Hansen på sykehus i Portsmouth, men blir skrevet ut etter 10 dager.

Marinen gir han perm og sammen med en krigsseiler fra Canada tar han toget til London for å oppleve storbyens natteliv slik sjøfolk ofte gjorde på den tiden.

En kveld på dans treffer han Muriel. De blir forelsket.

– Vi gifta oss en stund senere, sier Trygve.

D-dagen

Normandie 6. juni 1944. 4000 store allierte skip å er på vei mot den franske kysten. Flere titalls norske fly og handelsfartøy, samt flere norske marinefartøy er med.

Kampene er harde. Trygve Hansen er igjen i begivenhetenes sentrum fra maskinrommet på «Stord».

Søsterfartøyet KNM «Svenner» blir truffet midtskips av en torpedo og skipet nærmest deler seg på midten. Av en besetning på 230 omkom 33. Langs den brennende skipet lå mannskapet i vannet.

– Det var grusomt. Vi fikk ikke lov å plukke dem opp, men beskjed om å kjøre på videre, sier Trygve Hansen.

– Vår oppgave var nemlig å skyte mot noen tyske kanonstillinger inne på land, forteller han. Normandie ble vendepunktet i krigen.

Mannskapet hadde både hund og katt om bord. Hunden het Topsy, forteller Trygve Hansen, en av besetningsmedlemmene på den norske jageren KNM «Stord». Foto: Fra privat samling

Hjemkomsten

Mai 1945. Etter krigen bosetter det nygifte paret seg i Trygves hjemby Sandefjord. Men det var ikke lett verken med bolig eller arbeid, så Muriel flyttet til England, mens Trygve igjen dro ut på hvalfangst.

– Det var for å tjene noe gode penger, sier han.

Deretter flyttet han og Muriel til Connecticut i USA. De får barn sammen og han jobb som rørlegger. Men minnene fra krigens dager blir aldri borte. Sjøfolkene opplevde fæle ting.

– Det hender minnene fra krigen hjemsøker deg, innrømmer Trygve.

London 8. mai Tilbake på veterantreffet i London blir det en spesiell kveld for krigsseileren fra Norge.

Mange russiske krigsveteraner vil takke Trygve Hansen for den norske innsatsen i den farlige konvoifarten til Murmansk med livsviktige forsyninger, stridsvogner, fly, og bensin under krigen.

– Vi satte en stopper for krigen og jeg var en del av det, sier Trygve Hansen.

Nå planlegger han å komme tilbake til Europa for å markere 75 årsdagen for landsettingen i Normandie. Trygve fikk kongens krigsmedalje for sin krigsinnsats.

