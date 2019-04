En drept og flere såret i skyteepisode ved synagoge i USA

Klokken 20.53 norsk tid skrev sheriffen i San Diego på Twitter at nødetatene rykket ut etter flere meldinger om en mann med et skytevåpen ved Chabad of Poway-synagogen nord for San Diego.

En død og en pågrepet

Ifølge politiet skal en mann ha gått inn i synagogen og begynt å skyte, skriver CBS. Etter å ha skutt skal mannen ha rømt nedover gaten der han senere ble pågrepet. Myndighetene i San Diego oppgir at de er sikre på at det kun er en gjerningsperson.

UTRYKNING: Ifølge amerikanske medier er minst fire personer fraktet til sykehus etter episoden.

Ordføreren i Poway, Steve Vaus, sier til NBC at en av dem som ble truffet av skuddene er død, mens en rabbiner fikk skuddskader i hånden. Ifølge ordføreren dreier det seg trolig om hatkriminalitet.

Ifølge amerikanske medier er det snakk om tre skadde etter skytingen, og ifølge avisen Daily Beast, som siterer lokale myndigheter, skal det være barn blant de sårede.

Nabo: – Jeg gjorde hagearbeid da jeg hørte skudd

– Alle som er skadet er fraktet til sykehus og vi har pågrepet en person som vi mener står bak skytingen. Vi er overbevist om at det ikke er flere gjerningspersoner, sier San Diego County Sheriff, William Gore.

Han sier videre at det er for tidlig å si noe om motiv, men at den pågrepne er en hvit mann fra San Diego.

Også ordføreren i Poway deltok på lørdagens pressebrifing:

– Jeg vil at dere skal vite at dette ikke er Poway. Vi skal komme oss gjennom denne tragedien med armene rundt hverandre. Takk til politiet som responderte så raskt. Våre tanker går til familien og etterforskerne, sier Steve Vaus til pressen.

En nabo sier til CNN at han stod utenfor huset sitt da han plutselig hørte skudd.

– Jeg var utenfor huset for å gjøre litt hagearbeid da jeg plutselig hørte skudd. Det var i hvert fall 12 skudd. Det er galskap, dette er jo vanligvis et så fredelig nabolag, sier Christopher Folks som bor rett ved synagogen.

Siste høytidsdag

Lørdag var siste dag av den jødiske høytiden pesach, og gudstjenesten i synagogen i Poway like utenfor San Diego hadde begynt bare en halvtime før politiet fikk melding om skyting.

Skyteepisoden skjer nøyaktig seks måneder etter at elleve mennesker ble drept da en mann åpnet ild i en synagoge i Pittsburgh. Det er det dødeligste angrepet mot det jødiske samfunnet i USA i landets historie.

UKJENTE OMSTENDIGHETER: Politiet har sperret av området og ber folk holde seg inne etter skytingen ved en synagoge i San Diego.

