En drept – flere såret etter skyting i Malmö

Alarmen gikk klokken 2013 i kveld. Politiet fikk melding om at det var avfyrt 15 til 20 skudd med et automatvåpen.

Like etter klokken 23 i kveld opplyste politiet at en 18 år gammel gutt ble drept i skytingen. Ytterligere fire andre er såret. Avisa Kvällsposten meldte tidligere i kveld at tre av de sårede har «svært alvorlige skader». Vitner forteller at det ble avfyrt mellom 12 og 15 skudd, trolig med automatvåpen.

Skyteepisoden skjedde i Drottninggatan i sentrum av Malmö.

– Jeg hørte et magasin som ble tømt og en motorsykkel som kjørte av gårde, forteller et vitne til Aftonbladet.

Politiet har sperret av Drottninggatan, et område i nærheten av rettsbygningen i Malmö. Det er også utplassert politi på akuttavdelingen på sykehuset i byen, dit ofrene er brakt.

Politiet vil ikke ut med nærmere detaljer om hva som har hendt og hvem som er skutt, men sier det ikke er grunn til bekymring for publikum.

Politiet har sperret av Drottninggatan i Malmö Foto: Johan Nilsson/TT / NTB scanpix

Ingen mistenkte

Alle de sårede er menn, og politiet jobber for å identifisere dem. Så langt er det ingen mistenkte i saken, men den etterforskes som drapsforsøk.

– Skyter man mot folk på åpen gate, så er det ikke snakk om noe annet enn drapsforsøk, sier politiets talsmann Stephan Söderholm.

Malmöpolisen har satt krisestab etter skytingen i kveld. Ingen er arrestert, og politiet ber alle som kan ha tips om hvem som sto bak skytingen, om å ta kontakt.

Kilder i politiet sier til Malmö-avisen Kvällsposten at flere av de sårede er kjente av politiet fra tidligere. Dette er imidlertid ikke bekreftet på offisielt hold.