Ifølge den tyske avisa Bild kjørte en liten bil over i motsatt kjørebane like før klokka 15 torsdag. Sjåføren skal deretter ha kjørt inn i en menneskemengde som ventet ved et busstopp.

– Det er foreløpige funn som kan tyde på at det dreier seg om et mulig selvmordsforsøk av føreren, sier polititalskvinne Ramona Hörst til avisa.

I tillegg til føreren av bilen ble ni andre personer skadd i hendelsen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Recklinghausen ligger like nord for Dortmund, vest i Tyskland.