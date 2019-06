En av Indias største byer er snart tom for vann

De fire viktigste vannreservatene i byen Chennai India er nesten tørre. Rundt fire millioner mennesker er berørt og må hente vann fra brønner og vannvogner.

Det lokale vannverket har vært nødt til å kutte vannforsyningen til byen med 40 prosent.

Vannmangelen startet for flere uker sider og regjeringen har blitt sterkt kritisert for å stole på at monsunregnet skal komme i stedet for å finne en løsning. Monsunregnet kan være uberegnelig og har de siste syv årene kommet sent, skriver Independent.

VANNMANGEL: Befolkningen i Chennai henter vann fra det lille som er igjen av Puzhal-reservoaret. Foto: Arun Sankar / AFP

Nytt departement

Den indiske presidenten Ram Nath Kovind opplyste parlamentet torsdag at de har opprettet et nytt departementet for å håndtere den økte vannkrisen med fokus på å bevare og forvalte vann.

– Vi må sørge for vann til våre barn og fremtidige generasjoner. Opprettelsen av det nye vannkraft-departementet er et viktig steg fremover, sa presidenten på en pressekonferanse tidligere denne uken.

De nye satellittbildene av Chennai viser hvor mye Lake Puzhal-reservoaret har tørket inn, var en av årsakene til det nye vann-departementet.

Hjem, hotell og restauranter har tomme vannkraner som følge av den akutte vannmangelen. Befolkningen må stå i kø for å få vann fra vanntank-vogner, som de må bære med seg hjem.

PROTESTERTE: Indiske kvinner protesterte i helgen med tomme plastdunker for å få drikkevann. Foto: Arun Sankar / AFP

Klimaendringer

– En av de største utfordringene i vår tid er den voksende vannkrisen. Med klimaendringene og global oppvarming vil mangelen på vann sannsynligvis forverres ytterligere, sa president Ram Nath Kovind.

Han sa også at tradisjonelle vannkilder som dammer og innsjøer forsvinner gjør situasjonen enda verre for dem som er fattige.

En ekstrem varmebølge og mangelen på monsunregnet har ført til at flere hundre mennesker har omkommet.

Helsedepartementet ber befolkningen om å unngå solen på det varmeste, og avstå fra å drikke alkohol, te og kaffe.

