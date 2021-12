Én av hundre eldre i USA er døde av covid-19

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Rundt 800.000 mennesker er nå registrert døde av covid-19 i USA. Mørketall gjør at det virkelige tallet sannsynligvis er enda høyere.

New York Times har sett nærmere på hvem som har mistet livet av sykdommen. Tallene viser at sykdommen har gjort et kraftig innhugg blant eldre i USA.

Rundt 600.000 av de døde er over 65 år gamle. Det betyr at:

1 av 100 over 65 år er døde av covid-19.

1 av 1400 under 65 år er døde av covid-19.

Den store forskjellen kommer til tross for at det er klart flere vaksinerte blant de eldre enn blant andre aldersgrupper.

87 prosent av personer over 65 er fullvaksinerte, mens bare vel 60 prosent av USAs befolkning som helhet er fullvaksinert.

13 prosent av dødsfallene

For gruppen over 65 år står nå covid-19 for 13 prosent av dødsfallene. Bare hjertesykdommer og kreft tar flere liv.

Covid-19 har siden starten av 2020 tatt flere liv enn diabetes, ulykker, alzheimer eller demens.

Dødsfallene blant eldre er noen ganger avfeid med at «det er mennesker som ville dødd uansett».

Data fra Det amerikanske smittevernbyrået CDC tyder på at det ikke stemmer. 18 prosent flere eldre døde i 2020 enn det som går bort i et normalt år.

– Du kan si «de ville dødd uansett» om alle dødsfall, ettersom vi ikke er udødelige. Poenget er at du ganger opp antall tapte år med hundretusener av dødsfall, sier Andrew Noymer, som er professor i folkehelse ved University of California, Irvine.

Over 1000 døde per dag

Selv om smittebølgen i USA har avtatt fra tidligere i høst, dør over 1000 personer hver dag av covid-19.

De siste ukene har sett en vekst i antall smittede, til over 120.000 nye per dag.

Veksten skyldes i all hovedsak delta-varianten. Selv om omikron daglig oppdages i nye delstater, har den nye varianten ikke slått inn på smittetallene.

– Alle kjenner noen som har dødd

I New York ble bruk av munnbind mandag igjen påbudt innendørs. Foto: MIKE SEGAR / Reuters

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NRK at sykdommen har grepet langt mer inn i det amerikanske samfunnet enn i det norske.

– Alle kjenner noen som har dødd. Et familiemedlem, en venn, en nabo, alle har mistet noen, sier han.

I forhold til folketallet har nesten 12 ganger så mange dødd av covid-19 i USA som i Norge. Det har ført med seg tusener av tragedier.

– Veldig mange barn har mistet en eller flere besteforeldre, sier Nakstad.