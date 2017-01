En av disse kan bli Trumps nye høyesterettsdommer

LIVSTID: Scalia hadde vært høyesterettsdommer i 30 år, og som de fleste andre i samme stilling, satt han helt til sin død. Foto: Josh Reynolds / Ap

Neil Gorsuch, Thomas Hardiman og William Pryor pekes ut som de mest aktuelle kandidatene til å ta over etter den konservative høyesterettsdommeren Antonin Scalia, som døde i februar i fjor.

Obama skulle egentlig utnevne ny høyesterettsdommer, men utnevnelsen ble blokkert. President Donald Trump skrev på Twitter i går at han vil kunngjøre hvem han nominerer tirsdag kveld lokal tid.

Det er knyttet stor spenning til hvem Trump nominerer og om han vil velge en klar abortmotstander, slik han ga uttrykk for under valgkampen. Den nye presidenten har allerede undertegnet en presidentordre som strammer inn abortbestemmelsene.

Neil Gorsuch (49):

Neil Gorsuch er den yngste av de tre kandidatene som pekes ut i amerikansk presse. Han har vært dommer ved US Court of Appeals for the 10th Circuit i Denver siden 2006 og har tradisjonell utdanning fra Colombia University, Harvard og Oxford.

Ifølge CNN deler han synet høyesterettsdommer Antonin Scalia hadde om at den amerikanske grunnloven bør tolkes slik grunnleggerne mente da den ble til for over 200 år siden.

MULIG KANDIDAT: Neil Gorsuch. Foto: AP

Gorsuch har gjennom sin tid som dommer aldri dømt i en sak som omhandler rettigheter til selvbestemt abort, ifølge Washington Post. Men mange mener hans standpunkt er åpenbart blant annet på grunn av det han skriver i boken «Fremtiden til assistert selvmord og aktiv dødshjelp» om at alle mennesker er verdifulle og at det å ta et menneskeliv alltid er feil.

49-åringen er populær blant mange konservative for sitt syn på religionsfrihet.

Thomas Hardiman (51):

Hardiman er utdannet fra Georgetown Law School og er den eneste av de tre kandidatene som ikke har gått på et av de prestisjetunge Ivy League-universitetene.

Han har jobbet ved US Court of Appeals for the 3rd Circuit i Philadelphia siden 2007, der også presidentens søster, Maryanne Trump Barry, holder til.

Hardiman kommer fra beskjedne kår og var den første i sin familie til å studere ved et universitet. Han jobbet blant annet som taxisjåfør ved siden av studiene, noe mange tror appellerer til Trump.

MULIG KANDIDAT: Thomas Hardiman. Foto: Cliff Owen / AP

Som dommer har han uttalt at «vår rolle som dommere er å tolke loven», og han har gitt støtte til våpenrettigheter og mer makt til politiet. Han støttet også fengsler i en sak der de ville ha tillatelse til å kroppsvisitere alle innsatte.

Thomas Hardiman har i likhet med Gorsuch aldri dømt i en sak som omhandler retten til selvbestemt abort, ifølge Time Magazine.

William Pryor (54):

Pryor har jobbet ved US Court of Appeals for the 11th Circuit og bor i Atlanta, Georgia.

Han har blant annet blitt kjent for sin uttalelse om Roe v. Wade-kjennelsen fra 1973, som slo fast at kvinner har en grunnlovsfestet rett til å ta abort, fordi han kalte det «den verste styggedommen i historien om statsrett».

Han skal også ha sagt at han aldri kommer til å glemme den dagen «syv medlemmer av domstolene ødela grunnloven og rev livet ut av millioner av ufødte barn». Han skal ha vært motstander av abort, selv i tilfeller der det er snakk om voldtekt eller incest, ifølge Time Magazine.

MULIG KANDIDAT: William Pryor. Foto: Cliff Owen / AP

Donald Trump kan få utnevne flere høyesterettsdommere i sin periode som president. Tre av de sittende høyesterettsdommerne er rundt 80 år gamle og kan gå av i løpet av få år.

Trump nominerer kandidaten, men det er opp til Senatet å endelig avgjøre hvem som blir høyesterettsdommer.

