Anklagene fra Anna Ardin og en annen kvinne i 2010 førte til at svensk påtalemyndighet krevde Assange utlevert fra Storbritannia. Han søkte etter hvert tilflukt i Ecuadors ambassade i nesten sju år, fordi han fryktet en videre utlevering til USA.

Det ble aldri reist tiltale mot Assange i Sverige. Saken ble henlagt i 2017. Den er nå foreldet. Ardin sier at hun etter ti års taushet føler seg fri til å fortelle sin historie.

– Jeg tilgir gjerne Julian Assange, men jeg kan ikke skape forsoning alene, sier Ardin til Svenska Dagbladet.

Julian Assange på et av møtene Anna Ardin arrangerte i Stockholm i august 2010 Foto: Bertil Ericson / AP

Hun har ikke snakket med Assange etter det som skjedde for mer enn ti år siden.

Lenge var det ikke noe ønske fra Ardin om å skrive bok om det som hadde skjedd. Men vedvarende konspirasjonsteorier om at hun var CIA-agent og hets på nettet, fikk henne etter hvert til å forandre mening.

– I stedet for å vitne i en rettssak, som aldri ble noe av, vil jeg nå fortelle min versjon, skriver Ardin i forordet.

På sin egen hjemmeside forteller Ardin om prosessen bak bokprosjektet. Overskuddet fra boken går til hjelpearbeid for kvinner i Afrika, Asia, Sør-Amerika og Midtøsten.

Julian Assange i november 2011 før et av rettsmøtene i High Court i London om utlevering til Sverige. Foto: Kirsty Wigglesworth / Ap

Overnattet

Det var i august 2010 Julian Assange kom til Stockholm. Der ble han hyllet for sin kamp for ytringsfriheten. Australieren hadde grunnlagt Wikileaks som offentliggjorde hemmeligstemplede dokumenter, blant annet fra USAs krigføring i Irak.

Ardin var en av dem som var med og arrangerte møter og seminarer med Assange. I boken forteller hun at han overnattet hjemme hos henne.

Assange ønsket å bo privat, for å unngå for mye oppmerksomhet, som han kunne bli utsatt for hvis han bodde på hotell.

Gråsoner i seksuelle overgrepssaker drøftes av Anna Ardin, går det fram av omslaget til boka. Foto: Anna Ardins twitter-konto / Forlaget Bazar

Ardin forteller i boka om det hun mener var et seksuelt overgrep som skal ha skjedd da Assange bodde hjemme hos henne. Til flere svenske medier, blant andre Dagens Nyheter, sier hun at det hun opplevde som overgrep, vil kunne oppfattes av andre til å være i en «gråsone».

– Det kjennes som samfunnet er klart til å snakke om disse gråsonene nå, sier hun til avisa.

En annen kvinne

Ardin sier at hun ikke hadde anmeldt Assange hvis ikke en annen kvinne hadde kontaktet henne.

Det skjedde noen dager etter hendelsen hjemme hos henne selv. Kvinnen fortalte om det hun mente var et annet seksuelt overgrep fra Assange. Ardin sier i boka at hun ønsket å dele på byrden og fortelle politiet om det hun selv hadde opplevd.

Anna Ardin er diakon og har arbeidet for metodistkirken. Foto: Anna Ardins profilbilde på twitter

– Jeg angrer ikke på at jeg gikk til politiet, sier hun i artikkelen i Svenska Dagbladet.

Var sterk Wikileaks-tilhenger

Ardin forteller at hun var en sterk tilhenger av Wikileaks arbeid da Assange kom til Stockholm. Hun beskriver seg selv som frihetlig sosialdemokrat og stiller seg kritisk til autoriteter.

Ardin er diakon og har arbeidet innenfor metodistkirken. Nå jobber hun for Forum, en fellesorganisasjon for frivillige virksomhet i Sverige.

Julian Assange har tidligere svart på anklagene mot seg i dette dokumentet offentliggjort på nettstedet «Justice for Assange».

Henvendelser fra svenske medier til Assange med ønske om en kommentar til Ardins bok er besvart av pressekontakten til hans forlovede Stella Moris. I svaret står det at verken Moris eller Assange vil svare på noen flere spørsmål om anklagene.