Emiren, prinsessen og tidenes dyreste skilsmisse

Det er en britisk domstol i London, som har bestemt at prinsesse Haya Bint Al Hussein skal få 3 milliarder kroner rett i lomma, melder BBC. Dette skal være den høyeste summen utbetalt ved en britisk skilsmisse. For dette beløpet skal prinsessen dekke kostnadene ved å vedlikeholde to eiendommer i England, inkludert vakthold og panserterte kjøretøy for familien.

«Hun (prinsesse Haya, red.anm.) ber ikke om noe for seg selv, bare om trygghet» står det i en uttalelse fra dommeren i saken, Phillip Moor.

Listen over verdier som skal tilfalle prinsessen etter skilsmissen fra Dubais statsoverhode er lang. I tillegg til designerklær til en verdi 10 millioner kroner og juveler for 150 millioner, skal den dekke stell av ponnier, veddeløpshester og flere andre kjæledyr.

Kone nummer 6

Den 47 år gamle prinsesse Haya er den yngste av emirens seks koner. Hun er datteren av den tidligere kongen av Jordan og halvsøsteren til kong Abdullah. I oppgjøret får to av barna hennes på ni og 14 år, 57 millioner kroner hver.

Barnas far, Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum er statsminister og visepresident i De forente arabiske emirater.

Han er en multimilliardær og eier av hesteveddeløp.

Prinsesse Haya flyktet i 2019 til Storbritannia. Hun hevder hun fryktet for sitt eget liv. To av emirens døtre, prinsesse Latifa og prinsesse Shamsa, forsøkte også å flykte fra Dubai men ble hentet tilbake mot sin vilje.

Utroskap og kidnapping

Skilsmisseoppgjøret har gitt offentligheten tilgang til kongefamiliens ellers så private sfære.

Paret ble separert i 2019, etter at det ble kjent at prinsesse Haya hadde et forhold til sin britiske bodyguard Russell Flowers. Hun skal etter dette ha fått trusler fra emiren, blant annet diktet «Du levde, du døde» og beskjeder med «vi kan finne deg hvor som helst».

Tidligere i år har en britisk domstol kommet med en kjennelse om at emiren har hacket ekskonens telefon, samt telefonene til hennes sikkerhetsmannskap og advokater.

Den samme domstolen kom i 2020 frem til at to av emirens døtre, Latifa og Shamsa, ble kidnappet og tatt med tilbake til Dubai mot sin vilje.

Emiren av Dubai har sendt diktet «du levde, du døde» til sin kone, noe hun oppfattet som en trussel. Foto: KARIM SAHIB / AFP

Fjerner «trusseldikt»

Sjeik Muhamed har uttalt at han ikke vil skade sin ekskone. Han hevder at han skal fjerne diktet «Du levde, du døde» fordi det blir oppfattet som en trussel av Haya.

Emiren lover at alt arvegodset som prinsessen har mottatt fra ham, skal sendes tilbake til henne.

Blant skattene er ballettskoene til den sovjetiske danseren Rudolf Nurejev.