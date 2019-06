Emiratene vil ikke legge skylden på Iran etter tankskipsangrepene

Utenriksministeren trekker frem at de ikke har bevis til å rette skylden mot noe land, skriver Bloomberg.

Dette går imot vurderingen til amerikanske myndigheter som mistenker at Iran står bak angrepet.

I forrige måned sa den amerikanske nasjonale sikkerhetsrådgiveren, John Bolton, at det mest sannsynlig var iranske sjøminer som stod bak angrepet, ifølge BBC.

Ett av skipene som ble skadet i angrepet var det norskregistrerte Andrea Victory.

Statlig aktør trolig bak angrepet

Det var konklusjonen til en gransking hvor De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia og Norge deltok.

De mente at angrepet var sofistikert, da det blant annet krevde dyktige navigatører som kunne komme seg inn i Emiratenes territorialfarvann og eksfiltrere de ansvarlige operatørene når de hadde festet sprenglegemene, ifølge Bloomberg som siterer rapporten.

13. juni ble to andre tankskip angrepet i Omanbukta, hvorav ett av de var «Front Altair» som eies av Frontline.

I etterkant av dette angrepet la USAs utenriksminister, Mike Pompeo, også skylden på Iran.

Nye amerikanske sanksjoner

Mandag signerte USAs president Donald Trump nye sanksjoner mot regimet i Teheran.

Ifølge New York Times har de nye sanksjonene som mål å hindre topper i det iranske regimet fra blant annet å bruke det internasjonale banksystemet.

Men iranerne later ikke til å være spesielt skremt av de nyeste sanksjonene.

Reuters skriver at sjefen for den iranske Revolusjonsgarden i dag uttalte at de nye sanksjonene var desperate virkemidler etter at Iran skjøt ned en amerikansk drone forrige uke.