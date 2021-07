Tilbake i 2008 var det grunn til å feire for de rundt 60.000 innbyggerne på Sokotra. Øygruppen deres, som har blitt beskrevet som «det mest utenomjordiske stedet på Jorden,» ble nettopp skrevet inn på Unescos verdensarvliste, takket være sitt unike naturmangfold.

Bare noen få år senere er fremtiden usikker. Offisielt er Sokotra en del av Jemen, landet der en brutal borgerkrig har pågått siden 2014.

Nærmest unngåelig har konflikten også lagt til havn på øygruppen:

– Det er helt åpenbart at Sokotra blir stille invadert av Emiratene, slår Sadek Alsaar fast. Han leder fredsorganisasjonen Salam for Yemen.

Ifølge Alsaar håndhever Emiratene et svært strengt regime på øygruppen.

– Så lite som en litt kritisk tweet kan gjøre at du havner i fengsel. Det er også straffbart å snakke med journalister eller menneskerettighetsorganisasjoner. Kontaktene mine på Sokotra kan uheldigvis ikke snakke fritt lenger, sier han.

NRK har flere ganger vært i kontakt med den emiratiske ambassaden i Norge og Jemens ambassadør til Nederland, Sverige, og Norge. De har ikke etterkommet NRKs forespørsel om en kommentar på situasjonen på Sokotra.

En liten fiskebåt ankrer opp på Shoabstranden på Sokotra. Kystlinjen er full av slike idylliske strender og korallrev. Det er ikke uvanlig å se delfiner svømme forbi heller. Foto: AFP

«Lykksalighetens øy»

Sokotra har vært kjent for oppdagere og handelsmenn i årtusener, og navnet kommer fra Sanskrit for «lykksalighetens øy». Selveste Marco Polo beskrev stedet som et «fryktet tilholdssted for pirater», og innbyggerne som «de beste fortryllerne i verden».

Ørkenrosetrærne er giftige, og kan vokse seg opp til tre meter høye. Foto: Staff / Reuters Creative

Til Sokotra kom man for å sanke aloe vera, myrra og drageblod, en rødbrun harpiks som kommer fra drageblodtrærne som pryder øygruppen.

Det biologiske mangfoldet på Sokotra er noe av det rikeste i hele verden.

Øyene har vært isolert siden de rev seg løs fra det afrikanske kontinentet for flere millioner år siden.

De blå baviantarantellene kan bli opptil 12 centimeter lange, og er svært lite aggressive. De gjemmer seg eller flykter helst når de føler seg truet. Foto: Baylee's 8 Legged Art / Flickr

Det har ført til at 90 prosent av krypdyrene og 37 prosent av plantene på Sokotra, kun finnes på Sokotra.

Her finner man blant annet ørkenrosetrærne som lagrer vann i flere meter tykke stammer, og de vakre blå baviantarantellene.

Johnny Ward har litt under 100.000 følgere på Instagram. Eventyreren har reist verden rundt, men for ham er Sokotra den vakreste øyen av alle. Foto: @onestep4ward / Instagram

En av de få turistene som har vært på Sokotra er den britiske bloggeren Johnny Ward.

Første gang han dro dit var sommeren 2019, og da måtte han haike på et indisk lasteskip på vei fra Somalia.

Det var mer enn verdt det, mener Johnny.

– Det er den vakreste øyen i verden. Naturen og landskapene er utrolige, og når man ser drageblodtrærne får man gåsehud. Da jeg var der var jeg den eneste turisten, og det er jo et stort privilegium, forteller han til NRK.

Fire menn går på en oversvømt vei etter at syklonen Mekunu traff Sokotra i april 2018. Foto: Abdullah Morgan / AP

Avskåret fra verden

Sokotra ligger 380 kilometer sørøst for fastlandet på Jemen. Det er faktisk mye kortere vei til et annet krigsherjet land, Somalia. De urolige sjøene rundt har gjort at det er lite kontakt med den avsidesliggende øygruppen. Til vanlig går det bare ett fly til og fra Sokotra i uken.

Dette bildet av syklonen Chapala ble tatt fra den internasjonale romstasjonen rett etter at den traff Sokotra. Én person ble drept og ni skadet på øygruppen. Foto: Scott Kelley / AP

Da borgerkrigen kom til Jemen i 2014 ble Sokotra for det meste avskåret fra verdenssamfunnet. I 2015 ble øyene herjet av syklonene Chapala og Megh. I 2018 kom også syklonen Mekunu, som etterlot store skader på både hus og veier.

Befolkningen gjemte seg i grotter i dagesvis mens de ventet på at stormen skulle avta.

Det finnes mange grotter slik som Dogub-grotten rundt om på Sokotra. I disse søker folk tilflukt når sykloner herjer som verst. Foto: Gerry & Bonni / Flickr

De ble avhengige av bistand, blant annet fra FN og De forente arabiske emiratene. Sammen med Saudi-Arabia deltar Emiratene i en koalisjon som kjemper mot Houthi-rebellene tilbake på fastlandet i Jemen.

Koalisjonen støtter den internasjonalt anerkjente regjeringen i eksil, ledet av president Abd Rabbu Mansour Hadi. Hadis regjering har blant annet et konsulat her i Norge.

Dette satellittbildet viser de fire øyene som utgjør Sokotra-arkipelet. Fra venstre: Abd al Kurih, Samhah, Darsa, og Sokotra

Stille invasjon

Selv om Sokotra inntil nylig forble skjermet for kamphandlinger, bestemte Emiratene seg for å ta kontroll over øya. I 2018 ankom mer enn hundre emiratiske soldater med pansrede kjøretøy. De tok over både havnen og den livsviktige flyplassen på hovedøyen.

Emiratene kom for å støtte Det søndre overgangsrådet («South Transitional Council», STC), som inntil da samarbeidet med Hadi-regjeringen. Men da STC sluttet å støtte president Hadi i juni 2020, brøt det for første gang ut kamphandlinger i hovedstaden Hadibo. Emiratene fortsatte å støtte STC.

Det bor omtrent 8000 mennesker i hovedstaden Hadibo, som ligger ved foten av fjellet Jabal al-Jahir. Innbyggerne lever for det meste av dyreoppdrett. Foto: PETER MARTELL / AFP

Hadi-regjeringen anklager nå Emiratene for å ha støttet STC for å ta kontroll over Sokotra.

Sokotra er kanskje ikke den eneste øyen som har fått besøk fra emiratiske soldater. I midten av mai viste satellittbilder av den vulkanske øyen Mayyun en flunkende ny flystripe. Emiratene står bak, mener regjeringen i Jemen.

Flere stridsvogner ligger strødd rundt på Sokotra og ruster. Stridsvognene ble etterlatt av Sovjetunionen, som hadde en militærbase på hovedøyen fra 1971 til 1985. Foto: PETER MARTELL / AFP

Strategisk plassering

Emiratene har store økonomiske og strategiske interesser av å kontrollere Sokotra.

Derfra kan de overvåke skipsfarten som går fra Europa til Asia, blant annet iranske oljetankere. Emiratene har lenge prøvd å minske andelen av økonomien som avhenger av oljeindustrien, særlig ved å utvikle havtransport.

– Derfor er det viktig å ha god kontroll over Sokotra og havområdene rundt, sier Sadek Alsaar.

I tillegg bugner havområdene rundt Sokotra av fisk. Nå kommer flere og flere trålere dit.

Titusenvis av skip passerer Sokotra-øygruppen hvert år. Gjennom Adenbukta og Rødehavet går en av verdens viktigste ruter for havtransport, særlig for olje og gass.

Bygger omfattende infrastruktur

Men Sokotra er et sted som har ligget noe utenfor tiden. Historikeren Tim Mackintosh-Smith dro dit for å studere språket, sokotrisk, på 1990-tallet.

– Egentlig har veldig lite endret seg på evigheter, sier han til AFP.

Da Mackintosh-Smith dro frem en gjenbrukbar lighter for å røyke pipe, så han forbauselse i sokotrianernes øyne. Og den tidløsheten er noe Emiratene kan utnytte.

Før var kameler og grusveier den eneste måten å forflytte seg. Nå bygges det asfalterte veier rundt om på Sokotra. Foto: Valerian Guillot / Flickr

Ifølge AFP har Emiratene nå begynt å bygge omfattende infrastruktur på Sokotra. Det går fra skoler og sykehus, til kommunikasjonsmaster og brygger.

De nye telefonlinjene på Sokotra går direkte derfra til Emiratene, og ikke til fastlandet i Jemen. Slik blir lokalbefolkningen mer og mer avhengig av Emiratene og pengene deres.

I starten av juli meldte den pan-arabiske avisen Al-Araby Al-Jadeed at Emiratene nå også har begynt å utstede emiratiske identitetskort til innbyggerne på Sokotra.

En annen attraktiv side ved Sokotra er de hvite sandstrendene og den urørte naturen. Det er et enormt potensial for turisme.

Fjellet Di-Hamri på Sokotra. Foto: AFP

Reisemål

Til tross for den betente politiske situasjonen, er det faktisk mulig å dra til Sokotra. Flere reiseselskaper rundt om i verden tilbyr turer til øygruppen. Til og med israelere reiser dit, hevder en rådgiver ved informasjonsdepartementet i Jemen. Det til tross for at Jemen definerer Israel som en «fiendtlig stat».

– Det er åpenbart at Emiratene prøver å gjøre krav på Sokotra og bygge det opp til en større turistdestinasjon. De kjøper opp masse land her, og planter emiratiske flagg i bakken. De prøver å forføre den lokale befolkningen ved å bygge sykehus og skoler. Men sokotrianerne har en veldig sterk identitet, forteller Johnny Ward.

Siden han besøkte Sokotra i 2019 har Johnny organisert flere turer til øygruppen. Han sier at nesten alle sokotrianerne han har møtt støtter uavhengighet for Sokotra.

Inntil videre virker det som folket på Sokotra må legge til side den drømmen. Emiratene er der for å bli.