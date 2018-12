– Nå venter vi på et møte i plenum. Jeg vil ikke bli overrasket om det blir diskusjon, men vi skal være nærme, og jobben nå er å få på plass de siste bitene, så vi får gode regler for Parisavtalen og en verden som tar ansvar for utslippene, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til NRK.

Partene i klimaforhandlingene i Katowice i Polen klarte ikke å komme til enighet om en avtale innen tidsfristen fredag, og fortsatte dermed intense forhandlingene utover natta.

Litt over klokka 08 lørdag morgen fikk landene utlevert et nytt forslag til avtale på 144 sider til vurdering før alle skal samles til felles diskusjon.

– Etter vår vurdering er dette et godt grunnlag for å få en beslutning og en sterkere Paris-avtale. Teksten inneholder et tydelig regelverk, både på det som dreier seg om utslippsreduksjoner, rapportering om utslipp og finansiering, sier Elvestuen.

Redd for svake regler

Vi er redde for at regelverket blir vannet ut. Det vil hindre utviklingen i utviklingsland som må prioritere helse og utdanning til sin befolkning før klimatiltak. Det er rike land som står bak klimaendringene i all hovedsak, sier klimarådgiver Håkon Grindheim i Kirkens Nødhjelp. Foto: Milana Knezevic / NRK

Det er fortsatt uklart om det blir noen felles enighet om avtale i Polen og når dette kan skje.

En av dem som venter spent på utfallet, er Håkon Grindheim, klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp. Han håper en endelig avtale blir mer bindende enn utkastet som ble lagt fram fredag kveld.

– Parisavtalen sier at rike land skal støtte fattige land med klimatiltak. Vi er redde for at regelverket blir vannet ut. Det vil hindre utviklingen i utviklingsland som må prioritere helse og utdanning til sin befolkning før klimatiltak. Det er rike land som står bak klimaendringene i all hovedsak.

Ifølge Grindheim er det viktig at Polen-forhandlingene fører fram til et resultat.

– Vi har fryktelig dårlig tid. Vi har 12 år på å halvere klimagassutslippene våre. Norge er helt nødt til å trappe opp våre ambisjoner, samtidig som alle andre land også gjør det.

200 land skal bli enige

De rundt 200 forhandlerne er uenige om hva som skal være det faktiske regelverket for hvordan Parisavtalen fra 2015 skal gjennomføres i praksis.

Et av de vanskelige temaene er reglene for hvordan landene skal rapportere om hvor mye klimagasser de faktisk slipper ut. En annen utfordrende sak er hvor mye de rike landene skal betale for klimatiltak i utviklingsland.

Forhandlingene har pågått i to uker i den polske byen Katowice.