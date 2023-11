Elon Musk skal møte Israels president

Møtet mellom president og tech-gründeren ble kjent søndag kveld gjennom en uttalelse fra presidentkontoret.

I uttalelsen sier Isaac Herzog at han vil møte Elon Musk for å diskutere behovet for å bekjempe antisemittisme som spres på Internett. Musk selv har ikke svart på henvendelser fra nyhetsbyrået Reuters om det kommende møtet.

Flere menneskerettighetsgrupper har anklaget X, tidligere Twitter, for å bidra til å spre hat mot jøder, ifølge Reuters. I midten av november sluttet Biden-administrasjonen seg til kritikken.

Det skjedde etter at Musk skrev «Du har sagt den faktiske sannheten» til en bruker som blant annet anklaget jøder for å spre hat mot hvite.

Det hvite hus har senere kunngjort at det er opprettet en profil for president Joe Biden på X-konkurrenten Threads, som eies av Meta og Musk-rivalen Mark Zuckerberg.

Elon Musk selv hevder han er «for ytringsfrihet, men imot alle former for antisemittisme».

Han har uttalt at X skal være en plattform hvor folk kommer med ulike synspunkter, men at de vil stanse enkeltposter som går over hva selskapet har bestemt er akseptabelt.

Skal møte familien til gisler

Ifølge det israelske presidentkontoret skal Musk også skal treffe pårørende for noen av gislene som Hamas bortførte under angrepet mot Israel 7. oktober.

– De skal snakke om grusomhetene fra Hamas' terrorangrep 7. oktober og den pågående smerten og usikkerheten for gislene, står det i uttalelsen.

Møte med Netanyahu?

Ifølge den israelske TV-kanalen 12 skal Musk også møte den israelske statsministeren, Benjamin Netanyahu, men dette er ikke bekreftet.

Netanyahu møtte Musk 18. september ved Tesla-hovedkvarteret i California. Han bad da Musk om å finne en balanse mellom å beskytte ytringsfriheten og bekjempe hatytringer.

Da hadde debatten rast i flere uker om X for lett tillater meldinger med antisemittisk innhold.

Musk svarte da at han var imot alt som kan oppmuntre til hat og konflikt.

Store amerikanske selskaper, som Walt Disney, Warner Bros Discovery, Comcast, Apple og IBM har midlertidig stanset å annonsere på X som følge av kontroversene.