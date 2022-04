Elon Musk kjøper Twitter for 44 milliardar dollar

Det svarar til rundt 400 milliardar norske kroner.

Elon Musk uttaler i pressemeldinga at ytringsfridommen er grunnsteinen i eit fungerande demokrati og at Twitter er eit forum der viktige saker blir diskutert.

– Eg ynskjer også å gjera Twitter betre enn nokon gong ved å betra produktet med nye funksjonar, gjera algoritmane opent tilgjengelege, overvinna søppelpost-robotane og autentisera alle menneske, seier han.

– Twitter har eit enormt potensial. Eg ser fram til å jobba med selskapet og brukarfellesskapet, seier han vidare.

Avisa The New York Times skriv at eit mål med Twitter-bodet er Musks behov for å avgrensa det som han ser som «altfor aggressive retningslinjer for innhaldsmoderering» som avgrensa kva folk kan ytra på nettstaden.

Privateigd

– Når oppkjøpet er gjennomført, vil Twitter bli eit privateigd selskap, skriv dei i pressemeldinga.

Oppkjøpet inneber altså at Musk kjøper heile selskapet og at det blir tatt av børs.

Bodet blei samrøystes godkjent av styret i Twitter, og dei seier at handelen er gjennomført i 2022.

Twitter skriv at Musk har sikra finansiering av oppkjøpet gjennom 25,5 milliardar dollar i lån, og 21 milliardar dollar i eigenkapital.

Musk og Twitter har vore i forhandlingar etter at Musk gav eit bod på 43 milliardar dollar, som svarar til 378 milliardar kroner.

Tesla-gründeren var i helga i fleire samtaler med styret for Twitter der temaet var Musk sine planar om å kjøpa selskapet.

Måndag steig Twitter-aksjane med 3,9 prosent under kjøpsforhandlingane. Seinare blei det handelsstans medan ein venta på nyheiter frå selskapet om forhandlingane med SpaceX-grunnleggaren.

Blei motarbeida

Styret i Twitter har motarbeida Musk sitt forsøk på å kjøpa selskapet og Twitters aksjonærar har tidlegare avvist Musk sitt bod.

Tesla-gründeren opplyste i byrjinga av april at han hadde kjøpt 9,1 prosent av Twitter, om lag 73,5 millionar aksjar. På nettopp Twitter har han sagt at han vil gjera tenesta reklamefri, dette trass i at rundt 90 prosent av inntektene til selskapet i fjor kom frå annonsar.

For ein månad sidan ymta Musk at han hadde planar om å røska opp i Twitter. I ei melding for sine 80 millionar følgjarar på Twitter fastslo han at ytringsfridommen er vesentleg for at eit demokrati skal fungera. Deretter spurte han følgjarane om dei meiner Twitter følgjer dette prinsippet. 70,4 prosent svara nei.

Kjende personar, som til dømes tidlegare president Donald Trump, har vore utestengd av Twitter. Han seier at han ikkje vil gå tilbake til Twitter dersom Elon Musk sitt nyleg bekrefta kjøp av selskapet skulle føra til at Trump sin konto blir gjenoppretta. Det melder Reuters.