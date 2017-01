Elon Musk kan puste lettet ut - raketten hans gikk opp

Hvor viktig det er for SpaceX og selskapets eier at oppskytningen var vellykket, er hemmelig.

SpaceX er ikke på børs, og Elon Musk kan holde finansiell informasjon skjult.

Slik er det ikke for hans andre firma, Tesla, som må komme med detaljer rundt den kompliserte økonomiske situasjonen.

Det som er klart, er at to av rakettene til SpaceX har eksplodert innen kort tid.

I september i fjor skjedde det på startrampen, i juni året før skjedde det på vei opp i rommet.

Begge ganger var det problemer i forbindelse med det andre trinnet på raketten. Nærmere bestemt problemer med heliumtanker inne i trinnet.

Hele sekvensen fra første feilmelding til eksplosjonen tok mindre en et tidels sekund. Foto: USLaunchReport.com

Lurte seg selv

Nøyaktig hva som gikk galt i fjor, ble først klart 2. januar i år da SpaceX sendte ut en teknisk oppdatering om ulykken.

Årsaken var at de hadde presset teknologien for hardt.

SpaceX utfordrer teknologien på en rekke områder, og opererer i mange tilfeller helt i yttergrensen av hva som er mulig.

Denne gangen hadde de fylt helium i tankene for fort og under for kjølige forhold.

Det dannet seg sprekker i heliumtankene som supernedkjølt oksygen trengte seg inn i. Oksygenet førte til antennelse av karbonfiberlagene som lå på utsiden av heliumtankene.

Antennelsen førte til eksplosjonen, som ødela hele raketten og nyttelasten.

Nå har SpaceX endret noen rutiner.

SpaceX og Elon Musk presser teknologien. her fra en test av den nye raptor-motoren. Foto: Ap

Skal til Mars

Elon Musk har i lang tid sagt at målet med aktiviteten til romfartsselskapet SpaceX er å sørge for at menneskeheten koloniserer Mars.

– Dersom vi varmer opp Mars, så kan vi få en fin atmosfære der, sa Musk under en presentasjon av planene under den internasjonale aeronautiske kongressen i fjor.

Musk har tidligere sagt til NRK at han ønsker å bidra til at vi mennesker kan overleve en katastrofe som ødelegger jorden.

– Måten å få til det på, er å bo på flere planeter, og Mars er det naturlige valget, sa Musk.

Elon Musk under presentasjonen i fjor. Han vil sende en million mennesker til Mars for å lage en bærekraftig koloni. Foto: STRINGER / Reuters

Gjenbrukbare raketter

Systemet han planlegger å bygge skal være gjenbrukbart slik at kostnadene ved å kolonisere Mars vil bli akseptable.

– Eneste måten å gjøre dette på er at alt kan brukes om igjen, sa Musk.

Han har allerede mye erfaring med gjenbrukbare systemer. Falcon 9 raketten er bygd for at det første trinn kan brukes igjen etter at den har landet på jorden.

Også i dag vendte raketten tilbake, og landet trygt på en lekter som lå ute i Stillehavet.

Oppskytningen skjedde fra California, fordi plattformen i Florida er skadet.